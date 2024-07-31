الدولي محمد شاهين يقود بطولة مستر وورلد في الأردن

أعلن اتحاد الامارات لبناء الاجسام واللياقة البدنية عن مشاركة الحكم الدولي محمد شاهين الحوسني في منافسات بطولة أفضل لاعب بناء أجسام في العالم «مستر وورلد»، والتي ينظمها اتحاد بناء الاجسام الأردني بإشراف الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، وستقام في العاصمة عمان خلال الفترة (1-4) أغسطس القادم.

ويعد اختيار الحكم الحوسني لهذه المهمة الدولية انجازا مميزا يعكس قيمة حكم بناء الاجسام الإماراتي

والذي قدم بدوره الشكر لمجلس إدارة اتحاد بناء الاجسام الإماراتي برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي ومثمنا جهود لجنة حكام بناء الاجسام لدورها بالتطوير المستمر.

ويشارك الحوسني في هذه البطولة العالمية وفقا لدعوة رسمية تلقاها من الاتحاد الدولي لبناء الاجسام ومقره اسبانيا وتعد البطولة 62 الدولية التي يقودها منذ انتخابه حكما دولياً.