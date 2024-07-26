28 نزالاً في بطولة «محاربي الإمارات»

تنطلق غداً، منافسات بطولة محاربي الإمارات للفنون القتالية المختلطة، التي تقام على مدار يومين في صالة المارينا بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بإقامة النسختين، الدولية الـ51 والعربية الـ52، بمشاركة 56 مقاتلاً ومقاتلة من جميع أنحاء العالم، يتنافسون في 28 نزالاً. ويتصدر المنافسات الدولية النزال الرئيس بين البطل الروسي عمرو ماجوميدوف «غير المهزوم» مع الكازاخستاني علي عبدالله في وزن الخفيف.