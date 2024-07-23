«الفجيرة» ينجز 90% من المشروع الاستثماري

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة، ناصر اليماحي عن إنجاز 90% من مشروع النادي الاستثماري الذي يتألف من محال تجارية ومجمعات سكنية صُمّمت بمواصفات عالمية.

وكان نادي الفجيرة قد دشّن العمل بالمشروع عام 2021 على أن تنتهي أعمال البناء ويصبح جاهزاً بالكامل في 2026.

وقال اليماحي في تصريحات صحافية: «إن المشروع سيوفر دخلاً إضافياً، لدعم النادي والفريق الأول عند تأهله للعب في دوري المحترفين، الأمر الذي سينعكس على نتائج الفرق في جميع المنافسات الرياضية».

من جهة أخرى، كشف اليماحي عن التعاقد مع المدرب الفرنسي ألكسندر توريس، لقيادة الفريق في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى، وضم المدافع السنغالي ديارا، والجناح الصربي أندريا رادوفانوفيش، كما جدد النادي عقد الجناح الجزائري سيدي دهماني.

وأضاف اليماحي أن النادي بصدد التوقيع مع صانع ألعاب ومهاجم سيتم الكشف عن هويتهما قريباً، مشيراً إلى أن الفريق سيخضع لمعسكر تدريبي خارجي في تركيا يبدأ في الخامس من أغسطس المقبل، ويخوض خلاله أربع مباريات ودية.