أحمد إسماعيل: انسحابات أندية الدرجة الأولى «ظاهرة طارئة»

قال عضو مجلس إدارة نادي الفجيرة، لاعب الفريق الأول في التسعينات، أحمد إسماعيل، إن انسحابات أندية في الدرجة الأولى لكرة القدم «ظاهرة طارئة» على الكرة الإماراتية، بعدما كانت في الماضي حريصة على إنجاح المسابقات المحلية، وإسعاد الجماهير، على حد تعبيره.

وبدأت الاعتذارات عن عدم المشاركة في دوري الدرجة الأولى منذ موسم 2014-2015، بانسحاب ستة أندية، هي: مسافي، والتعاون، والجزيرة الحمراء، والعربي، ومصفوت، ورأس الخيمة، بينما تكرر المشهد قبل انطلاق الموسم الجديد، بانسحاب مسافي، والتعاون، والجزيرة الحمراء، بسبب الضائقة المالية التي تعانيها الأندية.

وأوضح أحمد إسماعيل: «دوري الهواة (الدرجة الثانية سابقاً) كان جميلاً وقوياً، ولم يكن يختلف كثيراً عن دوري الدرجة الأولى (دوري المحترفين حالياً) قبل تطبيق الاحتراف، وكان له جمهور واسع، ويحظى بمتابعة ومراقبة المدربين والمراقبين الرياضيين، خصوصاً الكشافين وبشكل أفضل بكثير من الوقت الحاضر».

وأضاف: «تركيز اللاعب على قيمة العقود المالية حالياً، أثر كثيراً في معطيات البطولة، بينما في السابق كان المردود المالي متوسطاً وعلى الرغم من ذلك كان هناك نجوم مميزون».

وأكمل أحمد إسماعيل الذي سبق له اللعب لنادي الجزيرة أيضاً: «لم نكن نشهد انسحابات للأندية من المشاركة في المنافسات في فترة التسعينات ومطلع الألفية الثانية، كون الأندية كانت حريصة على إنجاح المسابقات وإسعاد الجمهور، وكان دعم المنتخبات الوطنية يُعدُّ هدفاً أساسياً للأندية، وهي حالة استثنائية لابد من إيجاد حلول للحد منها».

وتابع: «أدعو أندية الدرجة الأولى إلى دراسة ظروف نجاح أندية الهواة سابقاً، للاستفادة منها في الوقت الحاضر، واستعادة ألق المرحلة السابقة، لأن ذلك سيعطي قوة للكرة الإماراتية تزامناً مع تطور البنى التحتية ومتابعة وسائل الإعلام، كما أن استعادة الحضور الجماهيري للمدرجات ستكون أولى علامات النجاح».

وختم: «أندية الفجيرة وخورفكان وكلباء ودبا الحصن والعربي وغيرها رفدت المنتخبات الوطنية بلاعبين دوليين مميزين عندما كانت تلعب في دوري الهواة، وظاهرة انسحاب الأندية السائدة في الوقت الحاضر لا تخدم تطور مسابقة دوري الدرجة الأولى، وتؤثر بشكل مباشر في الكرة الإماراتية».