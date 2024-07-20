أوتيلي يخطف الأنظار في الظهور الأول مع الوحدة

خطف الجناح الأيسر الجديد في صفوف الوحدة، النيجيري فيليب أوتيلي، الأنظار في أول ظهور له بقميص «أصحاب السعادة»، خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه أمام فوزدوفاك الصربي، والتي انتهت بخماسية نظيفة للوحدة، ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه في صربيا تحضيراً للموسم الجديد 2024-2025.

وسجل أوتيلي هدفين بمهارة فنية عالية، في حين أحرز بقية الأهداف أحمد نورالله، وأحمد جوار، والمدافع لوكاس بيمنتا.

وكان الوحدة قد تعاقد مع اللاعب النيجيري في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من نادي سي إف آر الروماني، وبعقد يمتد لأربعة مواسم.

وخاض أوتيلي 45 مباراة في الموسم الماضي مع فريق كلوج الروماني بكل البطولات، وسجل اللاعب 18 هدفاً، وصنع 8 تمريرات حاسمة لزملائه، وتوج بلقب هداف الدوري الروماني في الموسم المنصرم، وكان محل أنظار العديد من الأندية في أوروبا، وأبرزها نابولي الإيطالي، وبرينتفورد الإنجليزي.

وخاض الوحدة مباراة فوزدوفاك، بتشكيلة ضمت كلاً من: زايد الحمادي في حراسة المرمى، وخط دفاع مكون من: ساشا، علاء زهير، راشد عصام، هزاع شهاب، أحمد نور الله، عبدالله أحمد، عمرو أدومو في منتصف الميدان، وفي الهجوم؛ فيليب أوتيلي، فاكوندو دانييل، منصور المنهالي.

وكان الوحدة هو الطرف الأفضل طوال شوطي المباراة، حتى مع التغيرات التي أجرها المدرب النرويجي، روني دايلا، في الشوط الثاني، والتي حافظت على تفوق العنابي. ويأمل الوحدة في الموسم الجديد أن يكون منافساً قوياً على لقب الدوري الغائب عن خزائنه منذ موسم 2009-2010.

وحصد الوحدة لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، في الموسم الماضي 2023-2024، قبل أن ينهي مشواره في دوري أدنوك للمحترفين باحتلاله المركز الخامس برصيد 42 نقطة.

ويستهلّ «العنابي» مشوار الموسم الجديد، بلقاء عجمان في الجولة الأولى للدوري، فيما ستكون انطلاقته في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، من الدور ربع النهائي، بعد تأهله المباشر بوصفه حاملاً لقب النسخة الأخيرة.