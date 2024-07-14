البطائح يتعاقد مع لاعب برازيلي

أكملت شركة نادي البطائح لكرة القدم إجراءات التعاقد مع اللاعب البرازيلي انتونيو دي كارفالهو قادماً من صفوف أتلتيكو مينيرو البرازيلي، في أحدث صفقات الفريق للموسم الجديد، وأعلن النادي أن اللاعب سيتم قيده ضمن فئة اللاعب المقيم.

على جانب أخر، بدأ الفريق معسكره الخارجي الذي يقيمه في سلوفينيا استعداداً للموسم الكروي الجديد، وكانت البعثة قد وصلت اليوم، ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى الثامن من شهر أغسطس المقبل يخوض خلاله عدداً من المباريات الودية.