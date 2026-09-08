وفق نتائج «PISA 2025».. مدارس الشارقة الخاصة تظفر بالمرتبة الـ 14 عالمياً في الرياضيات

حققت مدارس الشارقة الخاصة إنجازاً تعليمياً دولياً بارزاً في نتائج دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة «PISA 2025»، التي تشرف عليها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، بتسجيلها المرتبة الـ14 عالمياً في الرياضيات، والـ23 في العلوم، والـ33 في القراءة، إلى جانب تحقيق قفزات نوعية في متوسطات الأداء مقارنة بنتائج دورة عام 2022، في إنجاز يعكس التطور الذي تشهده منظومة التعليم الخاص في الإمارة، ويعزز تنافسيتها وحضورها على خريطة التعليم العالمية، ويجسد التقدم نحو الهدف الاستراتيجي لهيئة الشارقة للتعليم الخاص بأن تكون الشارقة واحدة من أفضل 20 نظاماً تعليمياً في العالم في الاختبارات المعيارية الدولية.

وتعكس هذه النتائج تطوراً نوعياً في أداء طلبة مدارس الشارقة الخاصة، وقدرتهم على توظيف معارفهم ومهاراتهم في التحليل والتفكير النقدي وحل المشكلات والتعامل مع المواقف الواقعية، بما يعكس تطور الممارسات التعليمية في الإمارة ويعزز تنافسية منظومتها التعليمية.

قفزات نوعية في الرياضيات والعلوم والقراءة

أظهرت نتائج «PISA 2025» تقدماً نوعياً في أداء طلبة مدارس الشارقة الخاصة في الرياضيات، إذ ارتفع متوسط الأداء 35 نقطة مقارنة بعام 2022، ليصل إلى 481 نقطة، لتحتل مدارس الشارقة الخاصة المرتبة الـ14 عالمياً من بين 91 دولة ونظاماً تعليمياً مشاركاً.

وفي العلوم، ارتفع متوسط الأداء 36 نقطة ليصل إلى 487 نقطة، لتتقدم مدارس الشارقة الخاصة من المرتبة الـ37 عالمياً في عام 2022 إلى المرتبة الـ23 عالمياً في عام 2025، في تحسن لافت في أداء الطلبة في هذا المجال.

أما في القراءة، فقد ارتفع متوسط الأداء 13 نقطة ليصل إلى 448 نقطة، محققاً المرتبة الـ33 عالمياً، بما يؤكد امتداد التحسن في الأداء إلى المجالات الثلاثة التي تقيسها الدراسة.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة مع مشاركة إمارة الشارقة للمرة الثانية كإمارة معيارية في دراسة «PISA»، التي تستهدف الطلبة في سن الخامسة عشرة، وتقيس معارفهم ومهاراتهم في الرياضيات والعلوم والقراءة، مع التركيز على قدرتهم على التحليل والتفكير النقدي وتطبيق المعرفة في مواقف واقعية، وليس على استرجاع المعلومات وحفظها فقط.

وشهدت دورة «PISA 2025» مشاركة 5,843 طالباً وطالبة من 106 مدارس تقدم ثمانية مناهج دراسية مختلفة باللغتين العربية والإنجليزية، بزيادة بلغت 44% في حجم العينة مقارنة بدورة عام 2022، التي شارك فيها 4,052 طالباً وطالبة من 95 مدرسة.

ولم تقتصر مؤشرات التميز على المتوسط العام لمدارس الشارقة الخاصة، بل امتدت إلى عدد واسع من المدارس المشاركة؛ إذ تجاوزت 66 مدرسة متوسط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الرياضيات، فيما تجاوزته 50 مدرسة في العلوم، و37 مدرسة في القراءة.

وتعكس هذه المؤشرات اتساع قاعدة الأداء المتقدم في مدارس الإمارة، وتؤكد أن التحسن الذي أظهرته نتائج «PISA 2025» يمثل اتجاهاً أوسع على مستوى المنظومة التعليمية، وليس أداءً محدوداً بعدد من المدارس.

إنجاز يجسد رؤية القيادة وتكامل الجهود

وأكدت رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، في كلمتها، أن النتائج المتميزة التي حققتها إمارة الشارقة في اختبار «PISA» تعكس ثمرة الرؤية الحكيمة والدعم اللامحدود لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الذي جعل التعليم أولوية استراتيجية ومحوراً أساسياً للتنمية المستدامة، مما أسهم في تمكين المعلمين من خلال التدريب التخصصي، وتطوير الأنظمة والبرامج الأكاديمية، والسياسات الداعمة، والشراكات القيمة، التي كان لها الأثر الكبير في التطور المتواصل الذي تشهده منظومة التعليم الخاص في إمارة الشارقة، حيث سجلت المدارس الخاصة تقدماً متميزاً وملحوظاً في المجالات الثلاثة التي يقيسها الاختبار

وأضافت: "ويعكس هذا الإنجاز حصيلة الجهود المتواصلة للارتقاء بجودة التعليم في إمارة الشارقة، وتعزيز جاهزية الطلبة وتنمية مهاراتهم في التحليل والتفكير النقدي وحل المشكلات، وقدرتهم على تطبيق المعرفة في المواقف الحياتية المختلفة".

وثمّن مدير عام هيئة الشارقة للتعليم الخاص، الأستاذ علي الحوسني، الدعم المتواصل والرؤية الثاقبة والتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة، مؤكداً أن النتائج التي حققتها مدارس الشارقة الخاصة في «PISA 2025» تعكس ثمرة هذا المسار المتكامل، وتؤكد قدرة منظومة التعليم في الإمارة على تحقيق نتائج تنافسية في التقييمات الدولية.

وقال: «نُهدي هذا الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة، التي جعلت من التعليم وبناء الإنسان أولوية راسخة، ورسخت الاستثمار في المعرفة والمهارات بوصفه أساساً للتقدم والتنمية. وما حققته مدارس الشارقة الخاصة في «PISA 2025» يجسد أثر هذه الرؤية، ويؤكد أن تطوير جودة التعليم وبناء قدرات الطلبة يترجمان إلى نتائج متقدمة على المستوى العالمي».

وأضاف: «وصول مدارس الشارقة الخاصة إلى المرتبة الرابعة عشرة عالمياً في الرياضيات، والثالثة والعشرين في العلوم، والثالثة والثلاثين في القراءة، إلى جانب الارتفاع في متوسطات الأداء، يمثل إنجازاً نوعياً للشارقة. كما أن تجاوز 66 مدرسة متوسط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الرياضيات، و50 مدرسة في العلوم، و37 مدرسة في القراءة، يؤكد أن التقدم المحقق يمتد إلى شريحة واسعة من المدارس، ويعكس قوة المنظومة التعليمية وتكامل جهود مكوناتها».

وأكد أن هذه النتائج تشكل محطة جديدة في مسار تطوير التعليم، قائلاً: «نعتز بما حققته مدارس الشارقة الخاصة، وننظر إلى هذه النتائج باعتبارها أساساً لمرحلة جديدة من الطموح. وسنواصل العمل على تمكين المدارس، وتطوير الممارسات التعليمية، وتنمية مهارات الطلبة في التفكير النقدي والتحليل وحل المشكلات وتطبيق المعرفة، ويرسخ مكانة الشارقة مركزاً للتميز التعليمي على المستويين الإقليمي والدولي.

وبالتوازي مع الاحتفاء بنتائج «PISA 2025»، تواصل منظومة التعليم في إمارة الشارقة استعدادها للدورة المقبلة من الدراسة في عام 2029، والتي ستشهد تغييراً في دورية انعقاد الدراسة لتصبح كل أربع سنوات بدلاً من ثلاث.

وستركز دورة 2029 على القراءة بوصفها المجال الرئيس للتقييم، فيما ستكون الرياضيات والعلوم مجالين ثانويين، إلى جانب مجال ابتكاري يركز على الثقافة الإعلامية والذكاء الاصطناعي.

وتمنح نتائج «PISA 2025» الشارقة قاعدة قوية للمرحلة المقبلة، بعدما أظهرت قدرة مدارسها الخاصة على تحقيق تقدم كبير في متوسطات الأداء والارتقاء إلى مراتب متقدمة عالمياً، بالتوازي مع اتساع قاعدة المدارس التي تجاوزت متوسط منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في المجالات الثلاثة.

وتؤكد هذه النتائج أن الشارقة تمضي بثقة في مسار تطوير منظومتها التعليمية، وأن الاستثمار في جودة التعليم وتطوير مهارات الطلبة يترجم إلى نتائج تنافسية على المستوى العالمي، بما يعزز جاهزية مدارسها الخاصة لمواصلة التقدم في الاستحقاقات الدولية المقبلة