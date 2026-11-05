«بيرل بتروليوم» تصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت شركتا «نفط الهلال» و«دانة غاز»، المشغّلتان المشتركتان لائتلاف «بيرل بتروليوم»، نجاح الشركة في إصدار سندات ذات أولوية مضمونة بقيمة 500 مليون دولار، بمعدل فائدة سنوي ثابت يبلغ 10.375%، وأجل استحقاق مدته خمس سنوات، ينتهي في نوفمبر 2031.

وشهد الإصدار إقبالاً من المستثمرين المؤسسيين الدوليين، إذ بلغت طلبات الاكتتاب 1.7 ضعف حجم الإصدار، ما أتاح رفع قيمته من 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار. وشارك في الاكتتاب مستثمرون من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وقالت الشركتان، في بيان، إن الإصدار حظي بهذا الإقبال رغم ارتفاع عوائد السندات في الأسواق العالمية، واستمرار المخاوف المرتبطة بالتضخم، وحالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية في المنطقة، معتبرتين أن ذلك يعكس ثقة المستثمرين في العمليات التشغيلية للشركة وآفاق نموها على المدى الطويل.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نفط الهلال» والعضو المنتدب لمجلس إدارة «دانة غاز»، مجيد حميد جعفر، إن نجاح الإصدار يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في «بيرل بتروليوم» ومستقبل قطاع الغاز الطبيعي في العراق.

وأضاف أن الشركة تواصل، بعد استكمال مشروع «خورمور 250»، التزامها بتطوير حقلي خورمور وجمجمال، بما يعزز أمن الطاقة ويوفر إمدادات موثوقة لملايين السكان، ويدعم النمو الاقتصادي في العراق.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»، ريتشارد هول، إن جمع تمويل بقيمة 500 مليون دولار يمثل خطوة مهمة في ظل التحديات التي تواجه أسواق التمويل العالمية، مشيراً إلى أن الإقبال القوي أتاح زيادة حجم الإصدار، ومنح «بيرل بتروليوم» مرونة تمويلية لإعادة تمويل سنداتها الحالية ومواصلة تنفيذ خطط النمو.

وستُستخدم عائدات الإصدار في إعادة تمويل السندات الحالية ذات الأولوية المضمونة، البالغة قيمتها 350 مليون دولار، وتمويل الترتيبات اللازمة لاحتياطي خدمة الدين، ودعم مواصلة أعمال التطوير في حقلي خورمور وجمجمال، إلى جانب تغطية الاحتياجات العامة للشركة.