14 أكاديمية تشارك في «عالم دبي للرياضة»

تشهد فعاليات «عالم دبي للرياضة»، التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي، بالاشتراك مع مجلس دبي الرياضي، مشاركة 14 أكاديمية رياضية مختصة تعمل على استقطاب وتطوير المواهب من الناشئين والبراعم داخل ملاعب عالم دبي للرياضة.

ويتدفق الآلاف من الرياضيين والهواة والزوار من مختلف الجنسيات والأعمار من داخل الدولة وخارجها، للاستفادة من الأنشطة المتعددة والمتميزة لممارسة الرياضة داخل القاعات المكيفة طوال فترة الصيف، وللمشاركة في الفعاليات الرياضية المتنوعة التي تقام ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لكل فئات المجتمع.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان، أمس: «إن هذه الأكاديميات تقدم العديد من البرامج الرياضية ذات الشعبية الكبيرة، والتدريبات المختصة لإعداد وتكوين رياضيين ناشئين في مختلف الألعاب الرياضية، ومن أبرزها أكاديمية ريال مدريد، ستار فوتبول، إم في بي سبورتس، آي إف إيه سبورتس، ستار باسكتبول، بروفيشنال سبورتس، ديبيكا سبورتس، ستار بادمنتون، تنس 360، ستار فولي بول، وان ديلا كروز سبورتس، جي فورس كريكيت، إتز جست كريكيت، ونيفر كويت ستي فت، التي تقدم برامج تدريبية وتطويرية صممها مدربون ومشاهير، بهدف دعم الرياضيين الناشئين». ويضم عالم دبي للرياضة 46 ملعباً بمستوى عالمي على مساحة 300 ألف قدم مربعة، لتلبية رغبات محبي ممارسة الرياضة والنشاط البدني في 10 ألعاب متنوعة هي كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، الكريكت، البادل، التنس، الريشة الطائرة، البيكل بول، تنس طاولة، والتيكلبول، حيث تتضمن 18 ملعباً للريشة الطائرة، وستة ملاعب لكرة القدم، وثلاثة ملاعب لكرة السلة، وملعبين للبادل، وملعبين للتنس، وملعبين لكرة الطائرة، وثماني طاولات لتنس الطاولة، وملعبين للكريكت، وملعبين للكريكت محاطين بالشباك، وملعبين للبيكل بول، وملعب للتيكبول.