فتح باب الانتقالات الصيفية اليوم.. والإغلاق أكتوبر المقبل

يُفتح اليوم باب الانتقالات الصيفية للاعبين المحليين والأجانب في كرة القدم التي تستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، وذلك استعداداً للموسم الجديد 2024-2025.

وسارعت أندية دوري أدنوك للمحترفين للإعلان رسمياً عن استقطاب لاعبين جدد في صفوفها تمهيداً لقيدهم في كشوفات اتحاد الكرة، فيما سيفقد الدوري الإماراتي خلال الموسم الجديد اللاعب الأسطورة وقائد فريق الوحدة إسماعيل مطر بعدما اعتزل اللعب عقب نهاية الموسم المنصرم.

ويعد انتقال مهاجم الجزيرة علي مبخوت إلى النصر أبرز صفقات اللاعبين المحليين، فيما ضم الوصل اللاعب طحنون الزعابي قادماً من الوحدة، وماجد سرور قادماً من الشارقة، وتعاقد دبا الحصن مع حسين عباس وعبدالله خميس ووليد عمبر والحارس سهيل المطوع.

وضم نادي البطائح لاعبي شباب الأهلي السابقين محمد جمعة وعبدالعزيز هيكل، بجانب حارس الشارقة درويش محمد قادماً من الشارقة على سبيل الإعارة. واستقطب نادي خورفكان الحارس راشد عبدالله بعقد لموسمين واللاعب محمد شاكر، فيما ضم الجزيرة الذي تعاقد مع المدرب المغربي الحسين عموتة، اللاعب الصاعد محمد يوسف عتيق، وتعاقد عجمان مع لاعب الارتكاز حسن إبراهيم.

واستقطب اتحاد كلباء، الذي سيقوده في الموسم الجديد المدرب الصربي فوك رازوفيتش، الحارس سلطان المنذري بعقد لموسمين.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب فقد تمثلت أبرز الصفقات في تعاقد العين مع مدافع برشلونة السابق البرازيلي مارلون سانتوس، واستعاد النادي خدمات لاعبه المهدي مبارك بعد انتهاء فترة إعارته للرجاء المغربي ضمن فئة اللاعبين المقيمين، فيما تعاقد شباب الأهلي، الذي سيقوده المدرب البرتغالي باولو سوزا، مع الأرجنتيني غاستون سواريز قادماً من بني ياس، وكذلك اللاعب الغيني عمر كيتا ضمن فئة اللاعب المقيم.

وتعاقد الوحدة مع النيجيري فيليب أوتيلي ومواطنه المدافع فافور أوغبو، ومع المدافع الصربي ساشا إيفكوفيتش في صفقة انتقال حر.

وضم النصر البرازيلي جونيور سيلفا ضمن فئة اللاعب المقيم، فيما تعاقد بني ياس الذي سيقوده في الموسم الجديد المدرب البرتغالي جواو بيدرو، مع اللاعب إيساك تشيبانو بعقد لموسمين في فئة المقيم. وضم عجمان صانع الألعاب المغربي أيمن الحسوني، والبرازيلي فيكتور هنريكي، والمغربي محمد سبول، والتونسي فرج بن نجيمة، لقيدهم ضمن المقيمين.

وضم خورفكان البرازيلي ماتيوس أوليفيرا قادماً من الدوري البرتغالي بعقد لموسمين، وكذلك الأرجنتيني بيدرو بافلوف لقيده ضمن فئة المقيم، وتعاقد البطائح مع الأوزبكي عزيز جانيف قادماً من شباب الأهلي.

. نادي البطائح ضم لاعبي شباب الأهلي السابقين محمد جمعة وعبدالعزيز هيكل.