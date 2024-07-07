النصر يوقع مع علي مبخوت أفضل مهاجم في تاريخ الإمارات

أنهى نادي النصر تعاقده مع الأسطورة الإماراتية وأفضل مهاجم في تاريخ الإمارات على مبخوت، بعد أن أنهى اللاعب تعاقده مع فريق الجزيرة في مفاجأة مدوية بأخر مباراة في الموسم الماضي، وبعد فترة من الشائعات والعروض التي تلقاها اللاعب نجح النصر في التوقع مع اللاعب.

وقام الحساب الرسمي لنادي النصر بنشر صورة مشوقه للجمهور تمهيدا لإعلان الصفقة حيث قام بنشر صورة بها رقم 7 بالحروف والأرقام في إشارة إلى رقم اللاعب مع فريقه السابق والمنتخب الوطني الذي دخل الفترة الأخيرة بأزمات كثيرة كانت نتيجتها عدم ضم اللاعب منذ فترة لمعسكر المنتخب تحت قيادة بينتو.

وينفرد مبخوت بصدارة قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخب الإماراتي، بتسجيله 85 هدفاً في 114 مباراة دولية، كما يتصدر الهدافين التاريخيين للدوري الإماراتي، بتسجيله 218 هدفاً في 298 مباراة مع الجزيرة.