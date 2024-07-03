800 بطل عالمي يستعرضون عضلاتهم في «دبي برو»

يستعرض 800 مشارك من مختلف دول العالم عضلاتهم في منافسات النسخة الثالثة من بطولة «دبي برو» الدولية لبناء الأجسام، المؤهلة إلى بطولة «مستر أولمبيا» للمحترفين، التي ينظمها نادي «أكسجين» بدعم مجلس دبي الرياضي، خلال الفترة من 26 إلى 28 يوليو الجاري، بمركز دبي التجاري العالمي، وتبلغ جوائزها 1.5 مليون درهم، وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن تفاصيل الحدث خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد أمس في مقر مجلس دبي الرياضي، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، وتحدث فيه مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، علي عمر البلوشي، ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عادل العلي، وبطل مستر أولمبيا في نسختي 2017 و2018 بريون أنسلي، وصاحب الميدالية الفضية في بطولة العالم لبناء الأجسام «مستر أولمبيا للمحترفين» لعامي 2016 و2017 أحمد أشكناني، والبطل السوري ميشيل دعبول، والمدرب الكويتي أحمد عسكر.

وأكد علي عمر أن «بطولة (دبي برو) تحتل مكانة كبيرة ليس في أجندة فعاليات مجلس دبي الرياضي السنوية وحسب، وإنما على المستوى العالمي، وهي بطولة بدأت كبيرة، وتحقق في كل عام نجاحاً بعد آخر، سواء على مستوى عدد المشاركين أو الشركات التي تسعى للوجود في هذا الحدث».

وقال في المؤتمر الصحافي: «بطولة (دبي برو) تعد بوابة للرياضيين العرب للتأهل والمنافسة في بطولة العالم لبناء الأجسام (مستر أولمبيا)، كما ستكون فرصة للجمهور المحب لرياضة بناء الأجسام، لمشاهدة نجوم اللعبة والمشاركة في الفعاليات، واكتساب المزيد من الخبرات، لاسيما أن هذه الرياضة تنتشر بسرعة كبيرة بين أوساط شبابنا من مختلف فئات المجتمع، فقد أصبحت دبي تضم أكثر من 400 نادٍ ومركز للياقة البدنية وبناء الأجسام».

وأضاف: «نحن على ثقة بأن جميع المشاركين سيحققون الاستفادة المطلوبة من هذه البطولة على مستوى التنافس واكتساب الخبرات، كما سيجد هواة هذه الرياضة الفرصة لمتابعة رياضييهم المفضلين، والاطلاع على أهم الشركات العارضة لأحدث المنتجات والأجهزة المختصة في بناء الأجسام».

من جهته، قال عادل العلي إن «بطولة (دبي برو) هذا العام تشهد مشاركة واسعة من أبطال بناء الأجسام من المحترفين والهواة، بفضل التسهيلات التي تقدمها دبي وجودة الحياة فيها، والتي شجعت الشركات العالمية على نقل مخازنها ومقرها من أوروبا إلى دبي، والأمر نفسه فعله الرياضيون الدوليون والأبطال المحترفون في أوروبا وأميركا، الذين بدؤوا ينتقلون للعيش في دبي، وهذا شيء نفتخر ونعتز به».

وأضاف: «سينال الفائز في بطولة دبي برو من فئة الهواة لقب (بطل الأبطال)، ويحصل على بطاقة لاعب محترف للمشاركة في (مستر أولمبيا)، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر المقبل بمدينة لاس فيغاس الأميركية، كما سيحصل الفائزون في فئة الهواة على تسع بطاقات احتراف تؤهلهم ليصبحوا لاعبين محترفين، بينما يحصل المحترفون الفائزون على جوائز مالية تعد ثاني أعلى جوائز مالية لمحترفي بناء الأجسام في العالم بعد بطولة مستر أولمبيا».

. المحترفون الفائزون يحصلون على ثاني أعلى جوائز مالية في العالم بعد بطولة «مستر أولمبيا».