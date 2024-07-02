رازوفيتش: انتقالي إلى اتحاد كلباء قانوني.. وليس لدي مشكلة مع الفيحاء

أبدى المدرب الصربي فوك رازوفيتش سعادته بتولي مهمة تدريب فريق الكرة بنادي اتحاد كلباء بداية من الموسم المقبل، مؤكداً أن تعاقده مع «النمور» قانوني، وليس لديه أي مشكلة مع ناديه السابق، الفيحاء السعودي.

وقال رازوفيتش لـ«الإمارات اليوم» إنه لم يتردد في اتخاذ قرار العودة للتدريب في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما خاض تجربتين سابقتين مع كل من الظفرة والوحدة، مشيراً إلى أن: «دولة الإمارات لها مكانة خاصة في قلبي، وكنت متأكداً من عودتي إليها، لذلك عندما تلقيت عرضاً من نادي اتحاد كلباء لم أتردد في الموافقة على التدريب مجدداً في دوري المحترفين».

وشدد على أن رحيله عن الفيحاء السعودي يُعدُّ قانونياً، على الرغم من قيام النادي بإصدار بيان رسمي أكد فيه أنه تم إنهاء العقد من جانب المدرب فقط، وقال: «لا توجد أي مشكلة على الإطلاق، والأمر سيتم حله خلال الأيام المقبلة، خصوصاً أنني أنهيت علاقتي مع النادي بشكل قانوني، بينما هناك بعض التفاصيل البسيطة في العقد سيتم حلها من دون أي مشكلة».

ورداً على سؤال حول سبب رحيله عن الفيحاء على الرغم من النتائج الرائعة التي حققها مع الفريق، قال رازوفيتش الذي وقع مع كلباء لمدة موسمين، خلفاً للعراقي غازي فهد الشمري: «لديَّ رغبة كبيرة في خوض تحدٍ جديد، لذلك وافقت على عرض اتحاد كلباء، ولاشك أنني سعيد جداً بالفترة التي عملت فيها مع نادي الفيحاء، إذ إننا حققنا نتائج تاريخية غير مسبوقة، أبرزها الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخ النادي، إلى جانب المشاركة في دوري أبطال آسيا في الموسم الماضي في حدث تاريخي أيضاً».

وأضاف: «أرى أنه الوقت المناسب لخوض تجربة جديدة مع فريق آخر، وكما ذكرت أمتلك ذكريات جميلة مع كرة الإمارات، وعلى الرغم من أني تلقيت خمسة عروض مختلفة، فإنني فضلت عرض اتحاد كلباء الذي أراه مناسباً لي من الجوانب كافة».

وأكمل: «قررت الرحيل، بعد أن أمضيت ثلاثة مواسم رائعة، أشعر أنني بحاجة إلى تحديات جديدة، ولم تجبرني الظروف على الرحيل، بل كان القرار شخصياً مني، حيث إنني قضيت مع الفيحاء أوقاتاً جميلة، ولا يوجد سبب آخر لرحيلي عن هذا النادي، الذي حققت معه إنجازات رائعة لن أنساها».

أما بالنسبة إلى الاختلافات التي يراها في دوري أدنوك للمحترفين بعد غيابه عن المسابقة خلال السنوات الثلاث الماضية، قال: «البطولة تطورت بشكل كبير جداً، خصوصاً مع وجود تسعة إلى 10 لاعبين أجانب في كل فريق، ما أسهم في ارتفاع مستوى جميع الأندية، ومشاهدة العديد من المباريات القوية».

واختتم المدرب الصربي البالغ من العمر (51 عاماً) تصريحاته بقوله إنه سيبدأ مهمته مع اتحاد كلباء غداً، استعداداً للموسم الجديد، متمنياً أن يحقق نتائج جيدة مع «النمور» في مختلف المسابقات، وقال: «أرى أن اتحاد كلباء هو النادي المناسب لي تماماً في الموسم المقبل، خصوصاً أن النادي يعلم ماذا يريد مني، وأنا أعلم ماذا أريد منه، وأهدافنا واضحة، وأتمنى أن يحالفني التوفيق مع الفريق».

يذكر أن فوك رازوفيتش يمتلك خبرة كبيرة في دوري أدنوك للمحترفين، حيث حقق إنجازات تاريخية مع الظفرة، بتأهل الفريق للمرة الأولى في تاريخه إلى نهائي كأس رئيس الدولة عامي 2019 و2020، إذ خسر أمام شباب الأهلي في 2019، بينما تم إلغاء نهائي 2020 أمام العين، لتداعيات جائحة «كوفيد-19»، ثم انتقل إلى تدريب نادي الوحدة في الفترة من سبتمبر 2020 إلى مارس 2021، قبل أن يتعاقد مع الفيحاء السعودي في بداية موسم 2021-2022، وخاض معه 112 مباراة، حقق الفوز في 37، وخسر في 31، وتعادل في 44 مباراة، وسجل لاعبوه 129 هدفاً، واهتزت شباكه في 147 مرة، ويُعدُّ تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، موسم 2021، حينما استطاع الفوز على الهلال بركلات الترجيح، أفضل إنجازات المدرب مع «الفيحاء».

. خاض تجربتين سابقتين في دوري أدنوك للمحترفين مع كل من الظفرة والوحدة.

. 51 عاماً عمر المدرب الصربي فوك رازوفيتش.

. تعاقد مع الفيحاء السعودي بداية موسم 2021 - 2022 وخاض معه 112 مباراة.

