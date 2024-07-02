الترجي التونسي يطلب خدمات لاعب وسط عجمان

تلقّى لاعب خط وسط عجمان، هيكل الشيخاوي، عرضاً من نادي الترجي التونسي للعب له في الموسم المقبل، إذ نقل اللاعب لإدارة البرتقالي هذا العرض تمهيداً للعودة مجدداً إلى الدوري التونسي، في وقت أكد فيه مسؤول بارز في عجمان، أن إدارة النادي لم تتلقَ بشكل رسمي أي عروض، سواء من الترجي التونسي أو غيره من الأندية الأخرى لطلب التعاقد مع اللاعب.

وأضاف المصدر لـ«الإمارات اليوم»، أن نادي عجمان لا يُعارض انتقال «الشيخاوي»، إلى نادي الترجي، طالما كانت هذه هي رغبة اللاعب شريطة حفظ حقوق النادي.

وكان التونسي هيكل الشيخاوي قد انتقل لنادي عجمان في بداية الموسم الماضي قادماً من نادي اتحاد المنستير، بعقد يمتد لمدة موسمين مع أفضلية عجمان في تمديد التعاقد لموسم ثالث.

وتحسباً لرحيل الشيخاوي، شرعت إدارة نادي عجمان في الدخول بمفاوضات مع الجناح البرتغالي إيلتون بو مورتي (30 عاماً) لاعب نادي قيصري سبور التركي، ولاعب خورفكان السابق ليحل مكان هيكل الشيخاوي في حالة رحيله.

وخاض الشيخاوي مع البرتقالي 25 مباراة في الدوري، بواقع 1961 دقيقة، سجل خلالها أربعة أهداف وأسهم في صناعة أربعة أهداف أخرى.

وكانت إدارة نادي عجمان قد نجحت على مدار الأيام الماضية في حسم ملف اللاعبين الأجانب والمقيمين، بتمديد عقد المهاجم وليد أزارو لمدة موسمين، والمدافع الصربي ميلوش كوسانوفيتش، لمدة موسم واحد.

كما تعاقد مسؤولو البرتقالي مع لاعب خط الوسط الدولي المغربي أيمن الحسوني، في صفقة انتقال حر، لمدة موسمين، إضافة للثنائي المقيم، التونسي فرج بن نجيمة، والبرازيلي فيكتور هنريكي، في وقت خرج فيه الثنائي المحترف، البرازيلي دودو والبحريني علي مدن من حسابات النادي للموسم الجديد.

ويسعى مسؤولو عجمان لإبرام أربع صفقات على مستوى اللاعبين المواطنين في مراكز عدة، وتحديداً في خطي الدفاع والوسط بحسب الاحتياجات التي طلبها المدرب الصربي غوران، وذلك قبل أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم معسكره الخارجي في صربيا منتصف الشهر الجاري. ومن المقرر أن يبدأ عجمان تجمعه يوم العاشر من يوليو، والذي سيبدأ بإجراء القياسات الطبية، يتخللها تدريبات عدة قبل السفر إلى صربيا وخوض مباريات ودية عدة يجري الاتفاق عليها حالياً.

. الشيخاوي خاض مع البرتقالي 25 مباراة في الدوري.