الرزوقي: موسم الكاراتيه الجديد يرتكز على العنصر المواطن

أكد رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء ناصر الرزوقي، أن اتحاد اللعبة سيضع في اجتماعه الأسبوع المقبل، خريطة بطولات الموسم الجديد، ويرتكز بشكل كبير منها على العنصر المواطن، خصوصاً في بطولتي الدوري والكأس، مشيراً في الوقت ذاته إلى توجه الاتحاد لتوسيع قاعدة المشاركة في البطولات الأخرى للجاليات المقيمة على أرض الدولة.

وقال الرزوقي في تصريحات صحافية: «إن الموسم المنصرم شهد مؤشرات إيجابية للغاية، سواء على صعيد نتائج لاعبي المنتخبات الوطنية، أو في عودة نادي العين إلى اللعبة بعد غياب 24 عاماً عن المشاركة، في موسم حاولنا خلاله توفير البيئة السليمة للعنصر المواطن الذي يمثل عماد المنتخبات الوطنية، وهو ما نتطلع إلى تعزيزه في خريطة الموسم الجديد 2024-2025».

وأوضح: «يتطلع اتحاد اللعبة لتحديد خريطة بطولات الموسم الجديد، ومواصلة الجهود في توسيع نطاق وأعداد البطولات، بما يخدم تعزيز فرص التنافسية للعنصر الوطني، مع الأخذ بالاعتبار تخصيص بطولات جديدة تعنى بالجاليات، قبل طرح الخريطة ومناقشتها مع الأندية، بما يوفر أعلى معايير الشفافية والعدالة، بمنح لاعبي المنتخبات مواصلة تطوير أدائهم، جنباً إلى جنب مع إيجاد البطولات التي تعنى برفع مستوى التنافسية بين الأندية المنضوية تحت مظلة الاتحاد».

وأضاف: «مثّل موسم 2023-2024 حالة إيجابية للغاية، بتنوع بطولاته، بجانب الاستضافة الناجحة للدوري العالمي للشباب في نسخته الثانية في فبراير الماضي في الفجيرة، وسط مشاركة نحو 2000 رياضي في حدثٍ يوازي كبرى الأحداث على الساحة الدولية، كونه حدث مخصص للأندية والمنتخبات معاً، ومثل فرصاً للجيل المقبل على الساحة العالمية ومن ضمنها لاعبو الدولة في اكتساب خبرات الاحتكاك المطلوب، وصقل المواهب، وتطوير الأداء».

وأشار الرزوقي إلى أن وجود أبناء الإمارات في المناصب الإدارية والفنية في كبرى الاتحادات الدولية والإقليمية، يجب أن يترافق مع تعزيز حضور «كاراتيه الإمارات» على صعيد الإنجازات في البطولات العالمية، وقال: «حصد لاعبو ولاعبات الإمارات إنجازات لافتة على الصعيدين الإقليمي والقاري، ونتطلع لمواصلة استراتيجيتنا في رفد المنتخبات بالدماء الشابة والارتقاء بمستوى الطموحات إلى بطولات العالم، والذي لا يمكن تحقيقه دون وجود بطولات محلية ترفع القدرة التنافسية للعنصر المواطن، في لعبة تحتاج بشكل كبير من اللاعبين استمرارية خوض المباريات».

واختتم: «يواصل الاتحاد جهوده في سبيل عودة العديد من أندية الدولة لممارسة اللعبة، لما يمثل حالة إيجابية، خصوصاً على صعيد عناصرنا الوطنية».