رقيق: لست راضياً عن مستواي مع الجزيرة

أكد لاعب الجزيرة، كريم رقيق أنه غير راضٍ عن مردوده مع «فخر أبوظبي» في الموسم المنصرم، مشدداً على أنه كان يأمل في الظهور بشكل أفضل في أول موسم له في دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم.

وقال رقيق لـ«الإمارات اليوم» إنه يرى أن أداء الفريق بشكل عام لم يكن جيداً، موضحاً: «أعتقد أنه من خلال النتائج التي حققها فريق الجزيرة، يتضح أننا لم نظهر بشكل جيد في النتيجة الإجمالية لمشاركات الفريق في مختلف البطولات بخروجنا من كأس رئيس الدولة وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وحصولنا على المركز السابع في الدوري، بينما على المستوى الشخصي لن يختلف الوضع كثيراً».

وأضاف: «كرة القدم لعبة جماعية، حتى في حالة أن هناك بعض اللاعبين تألقوا وظهروا بشكل جيد، لكن نتائج الفريق هي الأهم، وبالنسبة لي لا أشعر بالرضا عن المستوى الذي قدمته، وقد يكون ذلك لعوامل عدة مختلفة، لكن بالتأكيد كنت أتمنى أن أظهر بشكل أفضل».

وتابع: «واجهنا العديد من الصعوبات على مدار الموسم، خصوصاً أننا بدأنا الموسم بشكل جيد نسبياً، وكان الفريق ضمن المنافسين على المراكز الأولى في الدوري، لكن خسارة بعض النقاط بطريقة غير مقبولة، وتراجع أداء الفريق في بعض المباريات، أسهم في خروجنا تدريجياً من المنافسة».

أما بالنسبة إلى تأثير تعيين ثلاثة مدربين قادوا الجزيرة في الموسم في أداء الفريق، قال: «لا شك هذا الأمر يؤثر في أي فريق في العالم، فأنا أعتقد أنني لم أواجه هذا الأمر من قبل طوال مسيرتي باللعب تحت قيادة ثلاثة مدربين مختلفين في موسم واحد، لأنه في كل مرة يتم تعيين مدرب جديد، تحدث تغييرات عديدة في الفريق، ويحتاج اللاعبون إلى التأقلم على طريقة اللعب، وإثبات وجودهم، لإقناع المدرب باللعب في التشكيلة الأساسية».

وزاد: «تغيير المدربين كان بالتأكيد لتصحيح مسار الفريق، ولا شك أنه عندما نُقيّم الموسم بشكل عام، ليس هناك من يشعر بالرضا في النادي عن النتائج التي حققناها، لأن الجزيرة يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، ويجب أن يكون ضمن الأندية التي تنافس على الألقاب».

وأشار الدولي الهولندي السابق إلى أن الفريق يجب أن يتعلم من الأخطاء التي حدثت في الموسم المنصرم، مشدداً على أن الفرق الكبيرة قادرة على العودة بشكل سريع، وهو ما يتمناه لـ«فخر أبوظبي» في الموسم المقبل.

أما بالنسبة إلى مستقبله مع الجزيرة، قال: «عقدي يمتد إلى موسمين إضافيين، ولا أعرف ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل، ولكن وفقاً لتعاقدي مع النادي أنا مستمر مع (فخر أبوظبي) في الموسم المقبل، وهو ما أتمناه بشكل شخصي، حيث إنني سعيد جداً في الإمارات، وأتمنى أن أحصل على فرصة الظهور بشكل أفضل في الموسم المقبل».

يذكر أن اللاعب الذي خاض أربع مباريات دولية مع منتخب هولندا لديه سيرة ذاتية قوية، أسهمت في تعاقد الجزيرة معه في الموسم الماضي، إذ نشأ في فرق الناشئين بنادي فينورد ثم انتقل في 2012 إلى فريق تحت 18 سنة في مانشستر سيتي الإنجليزي، وتم تصعيده إلى الفريق الأول في العام نفسه، ثم تمت إعارته إلى بورتسموث وبلاكبيرن وأيندهوفن قبل أن ينتقل بشكل نهائي إلى مارسيليا الفرنسي في 2015 مقابل خمسة ملايين يورو، وفي 2017 انضم إلى هيرتا برلين الألماني مقابل 2.5 مليون يورو، ثم انتقل إلى إشبيلية في 2020 مقابل مليوني يورو.

الهولندي كريم رقيق

• 29 عاماً

• مدافع

• زمن اللعب 1689 دقيقة

• ظهر في 21 مباراة خلال الموسم منها 18 في الدوري

• حصل على 5 إنذارات خلال الموسم

. عقدي يمتد لموسمين إضافيين، ولا أعرف ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل.

. واجهنا العديد من الصعوبات على مدار الموسم، خصوصاً أننا بدأنا الموسم بشكل جيد.

. الجزيرة يضم مجموعة جيدة من اللاعبين، ويجب أن يكون ضمن الأندية المنافسة على الألقاب.