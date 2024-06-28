تتويج الفائزين في «دورة طلبات لألعاب مدارس دبي»

توج أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، الفائزين بمنافسات النسخة الرابعة من «دورة طلبات لألعاب مدارس دبي» التي شهدت مشاركة أكثر من 8500 طالب وطالبة من 163 مدرسة حكومية وخاصة.

واحتفى مجلس دبي الرياضي بالفائزين في حفل أقيم بمقر المجلس، بحضور كل من مساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، ومدير إدارة التطوير في المجلس أحمد سالم، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية علي عمر، ومدير إدارة الاتصال والتسويق خالد العور.

وتم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مختلف الألعاب الفردية، كما تم تكريم المدارس الفائزة في المنافسات الجماعية، ورعاة الدورة، وهم: طيران الإمارات، شركة ميديا، مركز إي إم إيه إتش إس الطبي، ماي دبي، المراعي، جو سبورت، شركة طلبات راعي اللقب، الجهات التي وفرت ملاعبها ومنشآتها لإقامة منافسات الدورة، وهي: مدينة إكسبو دبي، مجمع حمدان الرياضي، نادي الإمارات للغولف دبي، عالم دبي للرياضة، نادي دبي لأصحاب الهمم، نادي الوصل، نادي النصر، نادي شباب الأهلي، نادي دبي للشطرنج والثقافة، نادي فيجن للكريكت، أكاديمية سي إف للتنس، مدرسة سيتيزن، نادي وي ميت الرياضي.

وقال حارب في تصريحات صحافية: «الدورة سجلت أرقاماً جديدة، إذ شارك أكثر من 8500 طالب وطالبة من أكثر من 163 مدرسة، وتؤكد تلك الزيادة في أعداد المشاركين نجاح الحدث في تحقيق أهدافه الرياضية والمجتمعية، كما تؤكد ثقة قطاع المدارس بأهمية هذا الحدث وأهمية المشاركة فيه».

وأضاف: «تلعب هذه الدورة الرياضية الكبرى من نوعها دوراً أساسياً في تحقيق أهداف خاصة باستقطاب وتطوير المواهب الرياضية التي أطلقها مجلس دبي الرياضي ترجمة لتوجهات حكومة دبي في مجال دعم المواهب في جميع التخصصات».

وأشار: «كشفت الدورة عن كثير من المواهب الرياضية من خلال المشاركة الواسعة من الطلبة والطالبات الذين خاضوا منافسات قوية مملوءة بالحماسة والتشويق في مختلف الألعاب الرياضية، وشهدنا نهائيات قوية أظهرت مستويات مذهلة في مختلف المراحل العمرية، وتعد الدورة من أهم مبادرات مجلس دبي الرياضي، لدورها الكبير في تحقيق سياسة استقطاب المواهب التي أطلقها مجلس دبي الرياضي».