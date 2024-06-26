دبا الحصن يعلن تعاقده رسميا مع فلاح وليد لاعب العين

أعلن نادي دبا الحصن، تعاقده رسميا، مع فلاح وليد لاعب العين الإماراتي في صفقة انتقال حر بعد أن انتهى عقد فلاح وليد مع نادي العين بنهاية الموسم المنصرم 2023-2024، ولم يتلقى عرضا للتجديد.

ونشر نادي دبا الحصن بيانا رسميا أعلن فيه التعاقد مع فلاح وليد لاعب نادي العين الإماراتي، بدءا من الموسم المقبل.

وقام النادي بنشر صور توقيع اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس، وعلق عليها:” يسعدنا أن نعلن عن أولى تعاقداتنا للفريق الأول لكرة القدم مع اللاعب فلاح وليد قادماً من نادي العين في صفقة انتقال حر".

وكان دبا الحصن قد تأهل لدوري أدنوك للمحترفين بعدما احتل المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى خلف العروبة بـ 64 نقطة.

وشارك فلاح وليد مع الزعيم في 23 مباراة بجميع البطولات خلال موسم 2023-2024، وتوج مع الفريق بلقب دوري أبطال آسيا.