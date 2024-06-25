خانات شاغرة في الشارقة بعد رحيل بيانيتش وتيغالي وماريغا

يمهد قرار نادي الشارقة بالاستغناء عن خدمات لاعبيه سيباستيان تيغالي (39 عاماً)، والبوسني ميراليم بيانتش (34 عاماً)، والمهاجم المالي موسى ماريغا (33 عاماً) لإحداث تغييرات جذرية قادمة إلى قلعة «الملك»، لضم وجوه جديدة للفريق في الموسم المقبل، لاسيما أنه بات لديه خانات شاغرة على صعيد اللاعبين الأجانب، فضلاً عن لاعب محلي مكان تيغالي.

ورغم أن ثلاثي الشارقة المغادر يعتبر من الأسماء الكبيرة في كرة القدم، إلا أنهم لم يقدموا الإضافة المرجوة للفريق في الموسم الماضي، ما تسبب في خروج الشارقة من المنافسة في جميع البطولات، بما فيه دوري أدنوك للمحترفين الذي احتل فيه المرتبة الرابعة، علماً بأن بيانيتش كان قد انتقل إلى نادي الشارقة في صفقة انتقال حر في سبتمبر من عام 2022 بعقد لموسمين، قادماً من برشلونة الإسباني، فيما كان كل من تيغالي وماريغا قد انضما إلى الفريق في الموسم الماضي، في حين كان النادي قد عوض رحيل المدافع اليوناني مانولاس في فبراير الماضي بضم الكوري الجنوبي يومين تشو.

ويعتبر الثلاثي من كبار السن في الفريق، إذ تخطت أعمارهم 30 عاماً، ويتوقع أن تشهد التغييرات لاعبين آخرين ضمن فئة المقيم أو الأجانب، ممن عليهم علامات استفهام من حيث المردود الفني، كونهم لم يظهروا مع الفريق بالمستوى الفني المطلوب، لاسيما في الموسم المنصرم، مثل المحترف التونسي فراس بالعربي الذي انتقل إلى الفريق قادماً من عجمان، ويرتبط بعقد مع الشارقة حتى 2026، وكذلك الغيني عثمان كامارا الذي كان النادي قد مدد عقده حتى 2026، وأيضاً البرازيلي ماركوس مليوني الذي تم تمديد عقده عامين أيضاً.

كما لم يظهر البرازيلي كايو لوكاس هو الآخر بمستواه الحقيقي الذي عرف به في السنوات الماضية، باعتبار أنه كان واحداً من أفضل اللاعبين الأجانب في الدوري.

وبات الشارقة بحاجة إلى تدعيم صفوفه بوجوه جديدة، من بينهم مهاجم بمواصفات عالية، يصنع الفارق، وينتقل بالفريق إلى مرحلة جديدة تتجاوز إخفاقات الفترة الماضية التي عاشها الفريق، وخرج بسببها من المنافسة في جميع مسابقات الموسم المنصرم.

. محترفو الشارقة لم يظهروا بالمستوى الفني المطلوب في الموسم المنصرم.