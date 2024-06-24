أخبار سريعة..

ختام موسم «فانتاسي دوري المحترفين»

أسدلت رابطة المحترفين الستار على لعبة فانتاسي دوري أدنوك للمحترفين، للموسم المنصرم 2023-2024، حيث بلغ عدد مستخدمي اللعبة 9446 مستخدماً. وتصدّر مهاجم العين لابا كودجو قائمة أكثر اللاعبين اختياراً من قبل مديري فانتاسي، فيما تصدر نجم الوصل فابيو ليما قائمة أكثر اللاعبين جمعاً للنقاط طوال الموسم، برصيد 203 نقاط. وتصدر أحمد الهروش قائمة مديري فانتاسي، بـ1926 نقطة. وبلغ إجمالي جوائز اللعبة 62 ألف درهم، منها 10 آلاف درهم للفائز بالمركز الأول في نهاية الموسم.

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