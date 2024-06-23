مواطن يستثمر في أبنائه الـ 4 للإبحار نحو الأولمبياد

يستثمر خالد محمد العويس في أربعة من أبنائه الموهوبين في رياضة الشراع بهدف تطويرهم، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ونادي الحمرية، ليصبحوا أبطالاً أولمبيين مستقبلاً، إذ يقدم كل أشكال الدعم لمواصلتهم مسيرة تفوقهم الرياضي، وتنفيذهم برنامجاً فنياً متكاملاً وفق مواصفات عالمية.

وأكد العويس، اللاعب السابق في الشراع، أنه وجد في أبنائه سلطان (18 سنة) وناصر (17 سنة) ومحمد (16 سنة) وسيف (13 سنة) الشغف الكبير في ممارسة هذه الرياضة، وساعدهم في ذلك سرعة تطورهم، ووجود مدرب متمكن، وهو الجزائري نجيب الباشا، فضلاً عن رعاية مجلس الشارقة الرياضي ودعم نادي الحمرية لهم، الأمر الذي أفضى إلى استدعائهم للمنتخب الوطني للناشئين والشباب، ما عزز من رؤيته بأن أبناءه سيصبحون نجوماً لامعين في الشراع مستقبلاً.

وقال العويس لـ«الإمارات اليوم»: «اخترت لهم ممارسة رياضة الشراع لخبرتي فيها عندما مارستها خلال فترة دراستي في الأكاديمية البحرية في باكستان، وساعدني ذلك في تحقيقهم إنجازات مبكرة في حياتهم الرياضية»، مضيفاً: «أستثمر في أبنائي ليصبحوا أبطالاً يمثلون الإمارات في المحافل الرياضية العالمية، وأتطلع إلى مشاركة أحدهم في الدورات الأولمبية المقبلة، والوصول إلى أعلى المستويات الممكنة».

وأوضح: «نحن كعائلة نؤمن بقدرتهم على تحقيق أهدافهم، لذلك نوفر لهم احتياجاتهم ونساعدهم، ونحرص كذلك على موازنتهم بين الدراسة والرياضة، وننصحهم بأن النجاح يتطلب الجهد والتفاني، ووالدتهم (أم عبدالله) توفر لهم نظاماً غذائياً متوازناً وصحياً يدعم نشاطهم الرياضي، ولأنهم لايزالون في أعمار مبكرة نساعدهم في تنظيم وقتهم بين الدراسة والتدريب، لضمان التفوق في كلا المجالين». ومن أبرز إنجازاتهم، فوز اللاعب سلطان بذهبيتي بطولتي عمان والكويت الدوليتين، بينما أحرز أشقاؤه عدداً من الميداليات الملونة في البطولات المحلية، كما تم استدعاؤهم للمنتخب الوطني المشارك في بطولة البحرين الدولية.

العبيدلي: نعتز بتجربة «الأشقاء العويس»

أكد الأمين العام لاتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، محمد العبيدلي، أن «مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، يحرص دائماً على دعم أولياء الأمور والأسر لتشجيع الأبناء على ممارسة الرياضة عموماً، ومنها الشراع والتجديف».

وأضاف: «نعتز بتجربة الأشقاء الأربعة الذين يبدعون في رياضة الشراع الحديث مع فريق الحمرية والمنتخبات الوطنية، ونثمّن دور الأسرة بتشجيعهم على الانتظام في التدريبات، وتوفير الأجواء المناسبة لهم من أجل تطوير مهاراتهم، وتشجيعهم على التميز في البطولات، وصولاً إلى منصات التتويج العالمية».

خالد العويس:

• نوفر لأبنائي نظاماً غذائياً متوازناً وصحياً يدعم نشاطهم الرياضي.

• كعائلة.. نؤمن بقدرات أبنائي الأربعة لتحقيق أهدافهم.