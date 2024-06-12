«أبوظبي للشراع الحديث» يحرز ذهبية وبرونزية في المجر

حصل فريق أبوظبي للشراع الحديث على ميداليتين ذهبية وبرونزية، خلال مشاركته في منافسات كأس شوكو الدولية لـ(الأوبتيمست) بنسختها الـ15، التي أقيمت في المجر على مدار أربعة أيام واختتمت يوم السبت الماضي.

وفاز حمد المهيري بذهبية (الأوبتيمست مبتدئين)، في حين حقق خليفة الرميثي برونزية (الأوبتيمست ناشئين) وسط مشاركة 110 بحارة من ثماني دول مختلفة.

من جانبه، أكد رئيس قسم الأكاديمية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، خليفة السويدي، أن «الفريق لم يكتف بالحضور والمشاركة فقط، وإنما ينافس على المراكز الأولى دوماً كعادته».

وقال السويدي إن «كوادر الفريق الشابة قادرة على العطاء لمواسم وسنوات مقبلة، إضافة إلى أنها نواة للتحضير من أجل المشاركات الأولمبية لاحقاً»، وأوضح: «نصنع في الوقت الحالي مواهب قادرة على أن تمثل الإمارات وتجلب الإنجازات الأولمبية، وسنستمر في جدول الإعداد والمشاركات في ما هو قادم، من أجل أن يكون فريق أبوظبي قادراً على تقديم التمثيل الرياضي الأمثل للرياضة الإماراتية في مختلف المنافسات الخاصة بالشراع الحديث».