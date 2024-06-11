بينتو: الجمهور يدعم الأندية أكثر من المنتخب.. أريد رؤية المدرجات مملوءة

قال مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، إنه من خلال الأشهر التي قضاها في تدريب المنتخب، والتي اقتربت من عام، فإنه يعتقد أن الشارع الرياضي والجمهور يدعم أنديته أكثر من دعمه المنتخب، مشيراً إلى أنه يريد رؤية مدرجات المنتخب مملوءة بالجمهور، كما يحدث مع الأندية، معتبراً أن من المهم دعم المنتخب في مبارياته، مشدداً على أن ظروف الأجندة للموسم المقبل هي التي تتحكم بشأن مدى إمكانية إقامة معسكرات إعداد خارجية للمنتخب، وأن هناك صعوبة كبيرة في إقامة مباريات ودية، بسبب الأجندة.

وقال بينتو خلال مؤتمر صحافي أمس، خصص للحديث عن مباراة اليوم أمام البحرين، إنه سيعمل على تقييم الوضع بعد إجراء قرعة الدور الثالث لمعرفة المنتخبات التي سيلعب أمامها، مؤكداً أنه يعتقد أن لا جدوى من إقامة معسكرات إعداد صيفية للمنتخب، نظراً لارتباط اللاعبين في هذا التوقيت مع أنديتهم. وأكد مدرب المنتخب أنه يسعى خلال لقاء البحرين إلى تحقيق الفوز وحصد العلامة الكاملة ببلوغ النقطة 18، وإنهاء الدور الثاني من التصفيات دون أي خسارة.

ورأى مدرب المنتخب أن التحسن في أداء الفريق هو الأهم بالنسبة له.

وشدد مدرب المنتخب على أنه سيعتمد في اختيار تشكيلة المنتخب على جاهزية اللاعبين دون النظر إلى أعمارهم، وأنه سيكون هناك تقييم لأداء اللاعبين عقب مباراة اليوم، كون المنتخب تنتظره تحديات كبيرة قادمة.

واعتبر باولو بينتو أن وجود فريقي العين والوصل على منصات التتويج كان له تأثير إيجابي في الكرة الإماراتية بشكل عام، إذ فاز العين بلقب دوري أبطال آسيا، فيما حصد الوصل لقبي الدوري وكأس رئيس الدولة.

باولو بينتو:

. لا جدوى من إقامة معسكرات إعداد صيفية، نظراً لارتباط اللاعبين في هذا التوقيت مع أنديتهم.