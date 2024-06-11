«فيفا» يبحث مع العين ملف المشاركة في مونديال 2025

علمت «الإمارات اليوم» أن وفداً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عقد اجتماعاً مغلقاً مع مسؤولين في نادي العين، بحضور عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف الشؤون الرياضية، محمد إبراهيم المحمود، لمناقشة التجهيزات الخاصة بمشاركة «الزعيم» في مونديال الأندية الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأميركية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025.

وتحدث مسؤولو الفيفا، خلال الاجتماع، عن ستة ملفات خاصة بالمشاركة في مونديال الأندية، على رأسها تسهيلات إجراءات الدخول التي ستقدم للفرق المشاركة بالتعاون مع الدولة المستضيفة، وأشاروا في الوقت ذاته إلى أن البعض سيكون بحاجة إلى إجراء مقابلة في السفارة الأميركية حتى وإن كانوا من رعايا الدول المدرجة في برنامج الإعفاء من التأشيرة المسبقة، وذلك في حال كانوا قد زاروا دولاً معينة.

وأخطر مسؤولو الاتحاد، نادي العين بلوائح البطولة، ومن بينها إمكانية مشاركة عدد لا محدود من اللاعبين الأجانب، وأن بداية وصول الأندية إلى أميركا سيبدأ بتاريخ 10 يونيو 2025، وأن 10 ملاعب ستستضيف البطولة، منها ثمانية في الشرق إلى جانب ملعبين في الغرب.

وأوضح مسؤولو الاتحاد الدولي أن القرعة ستقام «عن بُعد» خلال أحد الأشهر (سبتمبر أو أكتوبر أو نوفمبر)، وأنه سيتم اللجوء إلى نظام منع مواجهة الفرق من نفس القارة لبعضها خلال دور المجموعات، وأشاروا إلى أنه حتى الآن لم يحصل الاتحاد الدولي على أي تواصل من قناة إماراتية، لشراء حقوق البث التلفزيونية للبطولة.

ويظهر نادي العين في المونديال للمرة الثانية في تاريخه، وتأتي هذه المشاركة بوصفه بطل دوري أبطال آسيا الذي ظفر به على حساب يوكوهاما مارينوس الياباني، بعد الفوز عليه في النهائي بنتيجة (6-3) في مجموع المباراتين، عقب خسارته ذهاباً في اليابان (1-2) وانتصاره الكبير في مباراة العودة (5-1).

وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو قد وجّه التهنئة إلى نادي العين، بمناسبة فوزه بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2023-2024، وتأهله إلى بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، ونشر مقطع فيديو، قال فيه: «خالص التهنئة، إلى المتأهل إلى كأس العالم للأندية بشكلها الجديد بالولايات المتحدة، نادي العين، ألف مبروك، نراكم هناك».

ويشارك في مونديال الأندية بنسخته الجديدة، 32 فريقاً من مختلف قارات العالم، وسيتم تقسيمهم إلى ثماني مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة فرق تتنافس بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة إلى دور الـ16، وستقام جميع مباريات الدور الإقصائية من لقاء واحد وصولاً إلى المباراة النهائية، كما لا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث.

. 15 يونيو 2025 موعد انطلاق مونديال الأندية ويستمر حتى 13 يوليو.