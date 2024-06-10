«أطلس 12» يحرز لقب سباق غناضة للمحامل الشراعية

تُوّج المحمل «أطلس 12»، لمالكه النوخذة أحمد راشد السويدي، بلقب سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أول من أمس، في ختام موسم السباقات التراثية والتقليدية. وحلَّ في المركز الثاني «شموخ 122» لمالكه النوخذة علي طارش القبيسي، فيما حلَّ ثالثاً «الأعلوي 150» لمالكه محمد بن ثعلوب الدرعي.

وشارك في السباق 90 محملاً على متنها أكثر من 2000 بحار، حيث رفعت أشرعتها في خط الانطلاق بالقرب من ميناء خليفة لمسافة 25 ميلاً بحرياً باتجاه خط النهاية عند مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية في كاسر الأمواج على كورنيش العاصمة.

وتوّج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، بخيت القبيسي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالنادي، وسط فرحة كبيرة لنواخذة وبحارة المحامل الفائزة.