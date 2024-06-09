أبطال الإمارات يحققون 42 ميدالية في بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو

شهدت بطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو التي أُقيمت في تركيا خلال الفترة من 7 إلى 9 يونيو في صالة «باسكشهير جينليك» باسطنبول، تألق كبير من أبطال الإمارات الذين تمكنوا من إحراز 42 ميدالية ملونة، من بينهم 14 ميدالية ذهبية، و16 فضية، و12 برونزية مؤكدين تفوقهم اللافت وتألقهم البارز في هذه البطولة العالمية، ويعد هذا الإنجاز البارز بمثابة دليل على قوة الرياضة الإماراتية واستمرار تألق أبطالها في مختلف الميادين الدولية.

جاءت الميداليات الذهبية عن طريق محمد الكتبي، سهيل تركمان، سلطان الكعبي، خميس المزروعي، مايد الشحي، شما الكلباني وأسماء الحوسني، وكان الإقبال الإماراتي كبير في جولة تركيا إذ وصل عدد المشاركين إلى 82 لاعب ولاعبة من بينهم 12 لاعب في الهواة و20 في فئة الأساتذة و50 في فئة المحترفين إلى جانب العديد من الأسماء العالمية في هذه الجولة المهمة التي وصل عدد المشاركين فيها إلى ما يقارب ألف لاعب ولاعبة من 41 دولة و80 أكاديمية.