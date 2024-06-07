ليما: لن ألعب لنادٍ آخر بعد الوصل.. وسأنهي مسيرتي الكروية معه

أكد نجم هجوم فريق الوصل، فابيو ليما، أن «ارتباطه بنادي الوصل دائم»، مشيراً إلى أنه لن يرحل عن صفوفه ولن يلعب لأي نادٍ آخر بعده، سواء محلياً أو خارجياً، مؤكداً: «سأنهي مسيرتي الكروية مع نادي الوصل». وأمضى فابيو ليما 10 سنوات بقميص الوصل، بعدما انتقل إليه من نادي أتلتيكو غويانينسي البرازيلي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قبل أن يتم تفعيل بند شراء عقد اللاعب.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم»: «أشعر بالراحة والاستقرار في صفوف الوصل، وعلاقتي رائعة مع كل أفراد (عائلة الوصل) الكبيرة التي تحيط بي منذ انضمامي للفريق، والتي تحفزني على الاستمرار فيه حتى نهاية مسيرتي الكروية من دون التفكير في أي نادٍ آخر».

وأضاف: «قضيت عقداً من الزمن داخل نادي الوصل، ومن الصعب مجرد التفكير في الرحيل عن هذا النادي بعد كل هذه السنوات. عملت مع مجموعة رائعة من الأفراد سواء اللاعبين أو الإدارة والجمهور، وأصبحت بيننا علاقة قوية تحفزني كل يوم على العمل والنجاح من أجل هذه المجموعة، واليوم حققت كل ما كنا نطمح إليه، وهذا يشجعني أكثر على العمل بروح معنوية أعلى وأكبر، من أجل استمرار السعادة والفرحة التي عاشها الجميع بعد التتويج بثنائية الدوري وكأس رئيس الدولة».

فرحة لا توصف

وأضاف: «انتظرت طويلاً لتحقيق هذا الحلم، لم أشعر بمثل هذه الاحتفالية طوال حياتي، إحساسي بالفرحة لا يوصف، وأهدي هذا الإنجاز إلى سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل، وأحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس شركة الوصل لكرة القدم، وكل من وقف خلفنا لتحقيق هذا الإنجاز الكبير الذي يليق بنادٍ بحجم الوصل».

وقال أيضاً: «كان موسماً صعباً، لكن نتيجته رائعة بالنسبة لنا، بذلت فيه قصارى جهدي مثلما أفعل منذ انضمامي للنادي، على الرغم من أنني كنت أعاني إصابة في الركبة على مدار الشهرين الماضيين، وأحتاج إلى إجراء عملية بسيطة في الفترة المقبلة، لكن الوصل يستحق التضحية».

الطموح المقبل

وتابع فابيو ليما: «طموحنا لن يتوقف عند هذا الحد، لدينا دوافع كبيرة في الموسم المقبل، وأعرف أن المنافسة فيه ستكون صعبة وقوية، نحن مستعدون لكل هذه الأمور، وبدعم جماهيرنا سنظل على القمة وسنحافظ على البطولات التي توجنا بألقابها، بل سنحاول أن نضيف لها المزيد وسنبذل أقصى جهودنا من أجل هذا الأمر». وخاض فابيو ليما مع الوصل 25 مباراة في بطولة الدوري، ولم يغب إلا في مباراة واحدة بمعدل دقائق بلغ 2221.