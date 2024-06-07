الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى ينطلق 14 سبتمبر

أعلن اتحاد الإمارات لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أمس، مواعيد انطلاق مسابقات الموسم المقبل 2024-2025. وتم تحديد المواعيد سواء على صعيد الفريق الأول لمسابقات الهواة أو مسابقات المراحل السنية بالتنسيق بين اتحاد الكرة ورابطة المحترفين.

وينطلق دوري الدرجة الأولى يوم 14 سبتمبر المقبل، فيما ينطلق دوري الدرجتين الثانية والثالثة يوم 22 من الشهر نفسه. وبخصوص فترتي قيد وتسجيل اللاعبين، تبدأ الفترة الأولى والخاصة بالانتقالات الصيفية من 10 يوليو إلى الأول من أكتوبر المقبلين، فيما تبدأ الثانية والخاصة بالانتقالات الشتوية، من 15 يناير إلى 11 فبراير المقبلين. أما بالنسبة لفترة القيد خارج الفترة الرسمية، فستكون الأولى من الثاني إلى 22 أكتوبر، والثانية من 12 فبراير إلى الرابع من مارس المقبلين.