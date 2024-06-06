الكرواتي كوفاتش مرشح لتدريب شباب الأهلي

أكدت وسائل إعلام ألمانية أن شباب الأهلي دخل في مفاوضات مع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش ليتولى تدريب الفريق بداية من الموسم المقبل، خلفاً للصربي ماركو نيكوليتش، الذي أعلن «الفرسان» إقالته الشهر الماضي.

وذكرت شبكة «سكاي» (النسخة الألمانية) أن المدرب الكرواتي لا يرتبط بعقد مع أي فريق حالياً منذ رحيله عن تدريب فولفسبورغ الألماني، مارس الماضي، وكان قد تولى تدريبه منذ 2022، لافتة إلى أن «الفرسان» تواصل بالفعل مع كوفاتش، وأجرى معه محادثات حول إمكانية التعاقد معه. وأشارت إلى أن كوفاتش (52 عاماً)، لديه عروض من أندية أخرى، ولكنه لم يحسم قراره النهائي، إذ إنه لم يسبق له التدريب خارج الدوريات الأوروبية.

يذكر أن كوفاتش بدأ مسيرته التدريبية في يناير 2013 بتوليه تدريب منتخب كرواتيا تحت 21 عاماً، قبل أن يتولى تدريب المنتخب الأول من أكتوبر 2013 إلى سبتمبر 2015. قاد بعدها فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني من مارس 2015 حتى يونيو 2018، وحقق معه لقب كأس ألمانيا في 2018، ليجذب أنظار العملاق بايرن ميونيخ.

وتولى بعدها تدريب «البافاري» في موسم 2018 - 2019، وحقق ثلاثية تاريخية (الدوري والكأس والسوبر)، قبل أن يرحل الموسم التالي، ليدرب بعد ذلك موناكو الفرنسي من 2020 إلى 2022، قبل تجربته الأخيرة مع فولفسبورغ الألماني.