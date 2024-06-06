المنتخب يطلب الفوز الخامس على التوالي أمام نيبال اليوم

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم، الساعة الثامنة مساء اليوم، مواجهة مهمة أمام نيبال على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الدمام في السعودية، في لقاء الإياب ضمن الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لمباريات المجموعة الثامنة في التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027. ويسعى المنتخب إلى الحفاظ على العلامة الكاملة في هذه التصفيات، وتحقيق الفوز الخامس على التوالي، حيث يتصدر المجموعة الثامنة بـ12 نقطة، بينما البحرين ثانياً بتسع نقاط، وثلاث نقاط لليمن الثالث، ونيبال الأخير من دون رصيد.

ورغم أن المباراة هي لتأدية الواجب، كون «الأبيض» حسم التأهل مبكراً إلى الدور الثالث في تصفيات المونديال، وحجز مكانه في نهائيات كأس آسيا، فإنه يهمه الحفاظ على سلسلة الانتصارات المتواصلة. وكان المنتخب فاز ذهاباً على نيبال نوفمبر الماضي برباعية نظيفة. ويفتقد المنتخب خدمات أربعة لاعبين مؤثرين بداعي الإصابة، هم: خليفة الحمادي وخالد الظنحاني وفابيو دي ليما وكايو. لكن مدرب المنتخب، البرتغالي باولو بينتو، يراهن على قائمة متجددة، ضمّت خمسة وجوه جديدة لأول مرة هم: محمد جمعة ومحمد عتيق (شباب الأهلي)، وفهد بدر (الإمارات)، ومبارك بنزامة (الجزيرة)، وخميس المنصوري (بني ياس).

وخاض المنتخب معسكراً داخلياً قصيراً في دبي قبل التوجه، أول من أمس، إلى مدينة الدمام.

في المقابل، فإن المنتخب النيبالي الذي ظهر بصورة متواضعة خلال مبارياته السابقة في هذه التصفيات، يسعى بدوره إلى الخروج بنتيجة إيجابية، بعدما تلقى حتى الآن أربع هزائم متتالية. ويدير المباراة طاقم تحكيم إيراني بقيادة حيدري بيام.

. المنتخب يتصدر المجموعة الثامنة بالعلامة الكاملة بـ12 نقطة.