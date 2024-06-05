«سلة شباب الأهلي» تتعاقد مع الأميركيين دومنيك وترافين

أكد المدير التنفيذي في نادي شباب الأهلي، الدكتور ماجد سلطان، تعاقد النادي مع محترفين من فريق المنامة البحريني، هما: الأميركيان سير دومنيك، ومواطنه ترافين ثيوبوديو، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة، ضمن استعداداته للمشاركة في كأس آسيا التي يستضيفها النادي من التاسع إلى 15 يونيو الجاري. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «إن التعاقد مع دومنيك وترافين، جاء بناءً على نظرة فنية، ومستوى اللاعبين، سواء في الدوري البحريني، أو خلال مشاركتهما الأخيرة في نهائيات دوري (سوبر غرب آسيا)، التي أسدل الستار عن نسختها الثانية مطلع الشهر الجاري».

وأشار سلطان إلى أن الجهود متواصلة للتعاقد مع محترف من طراز رفيع، وقال: «نتطلع في الأيام المقبلة للتعاقد مع محترف ثالث من طراز رفيع، في ظل قوة البطولة التي تضم نخبة أندية آسيا، خصوصاً أن اللوائح تسمح بتسجيل ثلاثة محترفين، بما يمنحنا خيارات إضافية».

وعن استعدادات الفريق، قال: «يخضع الفريق لتدريبات منتظمة، حتى الدخول في معسكر مغلق قبل انطلاق البطولة بأيام، بهدف رفع درجة الانسجام بين اللاعبين، خصوصاً الجدد».

يذكر أن شباب الأهلي يستهل مشواره في البطولة يوم الإثنين المقبل بلقاء فريق «إن إس ماتريكس ديرز» الماليزي، لحساب المجموعة الأولى، التي تضم بجوارهما فريقي لياونينج فلاينج ليباردز الصيني، والرياضي اللبناني المتوّج، أخيراً، بطلاً لـ«سوبر غرب آسيا» في نسختها الثانية، فيما وضعت القرعة أندية: هيروشيما دراجونفليس الياباني، وبيليتا جايا الإندونيسي، وجونجو كي سي سي الكوري، وغورغان الإيراني في المجموعة الثانية.

. نادي شباب الأهلي يستضيف كأس آسيا من التاسع إلى 15 يونيو الجاري.