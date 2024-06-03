"دبي صفراء" يتصدر "إكس".. ومتابعون: ها هو "الامبراطور" يعود من الباب الكبير

تصدر وسم #دبي_صفراء، قائمة المواضيع الأكثر تداولا على منصة "إكس"، في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك عقب إحراز نادي الوصل الفوز، أمس، على ضيفه النصر في ختام مباريات دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2023-2024.

وتم تتويج فريق الوصل بطلاً لدوري "أدنوك" للمحترفين، للمرة الثامنة في تاريخ النادي، عقب فوزه على جاره النصر بثنائية نظيفة في مباراة الديربي، التي جمعتهما مساء أمس، على استاد زعبيل لحساب الجولة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وتفاعل آلاف المتابعين، مع الوسم، وعبروا من خلاله عن فرحتهم بفوز ناديهم "الوصل"، وفخرهم به، واصفين ليلة أمس بـ "ليلة من ليالي دبي الجميلة".

وبارك متابعون، لفريق الوصل فوزه على فريق النصر، معبرين بكافة العبارات، عن مشاعر الفخر والاعتزاز بناديهم، الذي وصفوه بـ "الرقم الصعب"، فقال أحد المتابعين: "تتعدد الوانهم والبطلُ واحدٌ وبذلك تبقى دبي صفراء.. مبروك للأبطال هذا الفوز العظيم".

وقال آخر: "مبروك من القلب للامبراطور.. مبروك لكل عاشق لهذا الكيان.. لقد كنتم الرقم الصعب.. تستقون اعظم احتفالية في تاريخ دورينا لاعظم فريق.. الذهب للذهب".

من جانبهم، بارك متابعون مشجعون لأندية أخرى، لنادي الوصل فوزه، فقال أحدهم: "بكل مشاعر الحب و الودّ نبارك للأشقاء في نادي الوصل البطولة الثامنة للدوري وبطولة كاس سيدي رئيس الدولة".

وقال آخر: "من وحداوي محب للوصل الف مبروك".

وكان لهذا الفوز صدى كبير لدى جمهور ومتابعي "الامبراطور"، لأنه جاء بعد اسبوعين من تحقيق الوصل لإنجاز كبير، وتتويجه بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة على حساب النصر برباعية دون رد، ليحقق بذلك الثنائية للمرة الثانية في تاريخه بعد موسم 2006 – 2007، ما دعا المتابعين لإطلاق وسم #الوصل_بطل_الثنائية، أيضا.

فقال أحد المتابعين: "بطولتين استحقهم الإمبراطور وكانت المكافأة على ادائه الثابت طوال الموسم .. الف مبروك لجميع الوصلاوية .. وها قد عادت ليالي الوصل".

وقال آخر: "افرحوا بالثنائية التاريخية اللي سواها الوصل مرتين .. ثنائية الكل بيذكرها لسنوات إلى الأمام.. لا تقارنون تاريخ الوصل بباقي الأندية.. الوصل عاد من الباب الكبير".

من جهتهم عبر متابعون عن إعجابهم بالأداء "القوي" الذي قدمه "الوصل"، في مباراة أمس، والذي انعكس إيجابا على المدرجات، وعلى أداء اللاعبين الذين كانوا يلعبون بروح واحدة حتى بدوا وكأنهم جسد واحدة، فقال أحدهم: "دبي صفراء.. ماأقواك.. ماذا فعلت يا إمبراطور.. سلسلة النجاح الوصلاوي.. عشق، إنتماء، وروح في جسد، إذا أردت أن تعرف من هو الإمبراطور فأنظر لبريق وقوّة المدرج.. أيّ جنون هذا.. الإمبراطور لعبته الصدارة والبطولات.. مبروك عليكم الفوز".

كما وصف متابعون إمارة دبي بأنها الإمارة الصفراء، وذلك بعد أن اكتست باللون الأصفر يوم أمس، اللون الذي يعبر عن فريق الوصل، فقال أحدهم: "أفراح الوصل اليوم جعلت دبي تكتسي بلون الذهب.. ستظل دبي صفراء.. وسيظل الوصل كبيرهم".

وقال آخر: "في عالمٌ مليئ بلالوان دبي صفراء وستضل صفراء".

وأكد متابعون على أن العصر القادم سيكون عصرا ذهبيا للوصل، وأن "الامبراطور" سيقى كبيرا ويحقق المزيد من الانجازات بفضل فريقه وإدارته الفنية وكفاءاته الإدارية، فقال أحدهم: "سيبهركم الامبراطور بمستوى آخر في عصر ذهبي جديد بإذن الله.. دبي صفراء والإمبراطور هو كبير دبي كما شاهدتم اليوم".

وقال آخر: "بإدارة مميزة و مدرب محنك ولاعبين مجتهدين و جمهور حبيب مثقف نقول لكم ترليون مبروك و القادم اجمل".

وجاء سمو الشيخ #أحمد_بن_راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل الرياضي، ضمن الأكثر تداولًا على المنصّة "إكس" في دولة الإمارات، تزامنًا مع هذا الانجاز.

وتقدّم المتابعون بالشكر لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، على كل ما قدمه من جهود كبيرة لنادي الوصل، مشيرين إلى أن الفضل الأول والأخير بإنجازات "الامبراطور" تعود لسموه، ووصفوه بـ "الأب الروحي" للنادي، فقالت إحدى المتابعات: "دبي صفراء بفضل سمو الشيخ احمد بن راشد هنيئاً للوصلاوية به".

وقال آخر: "نبارك للأب الروحي لنادي الوصل سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي بفضل سموه هاد الوصل للبطولات".

هل هناك أجمل من هذه الصورة !! 🏵️💛



ناموس دايم سيدي @HHShkARM 🫡 #الوصل_بطل_الثنائية pic.twitter.com/BTDlZkFEcY — AlWasl SC (@AlWaslSC) June 2, 2024

وشارك العديد من الفنانين "الوصل" فرحته بفوز أمس، ومن ضمنهم الفناة الإماراتية أحلام، التي نشرت في حسابها الرسمي على "إكس"، مقطع فيديو كان إهداء خاصا منها للـ "المبراطور"، وهو عبارة عن أغنية من غنائها، وعلقت عليه بجزء من كلمات الأغنية:

"لان العشق وصل #دبي

ولونه ضي شمس #دبي

وكل من يعشق الكوره

يحب الوصل مثل #دبي ".

كثير اشياء تخلي القلب يتباها

وتاريخ الفخر يكتب ويقرآها

واغلاها اذا انا قلت وصلاوي

قلوب الحب بالأمجاد تتباها

لان العشق وصل #دبي

ولونه ضي شمس #دبي

وكل من يعشق الكوره

يحب الوصل مثل #دبي

فهود الوصل في الملعب ،،، شرار ونار

وبوراشد موصيهم ،،، على الاصرار

غلا زعبيل و #دبي وغلا… pic.twitter.com/7fAERR5FeM — A H L A M ~ ♥️ ~ أحلام (@AhlamAlShamsi) June 2, 2024

كما علق الفنان الإماراتي عيضة المنهالي، الذي أحيا حفل أبطال الثنائية (كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين)، الذي أقيم بعد حفل التتويج الرسمي للفريق الأول لكرة القدم بدرع دوري أدنوك للمحترفين من قبل رابطة المحترفين، على فوز الوصل بقوله،: "أفراح الوصل اليوم جعلت دبي تكتسي بلون الذهب".

وتناقل متابعون، وحسابات رياضية، على "إكس" مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لمباراة أمس، والاحتفالات التي عمت دبي، والتي غلب عليها اللون الأصفر، وللجمهور، صغارا وكبارا، وهم يعبرون عن فرحتهم، بكافة الأشكال، بتتويج الإمبراطور بدرع الدوري.