600 مشارك في اليوم العالمي للجري بالشارقة

شهدت فعالية اليوم العالمي للجري التي نظمها مجلس الشارقة الرياضي، أول من أمس، 600 مشارك من الجنسين، وأقيمت على شاطئ الحيرة في الشارقة. وشهد الفعالية الدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، حيث أقيم الحدث تزامناً مع اليوم العالمي لهذه الرياضة. وتمثل الفعالية محطة سنوية احتفالية ضمن الأجندة السنوية المميزة للمجلس، وتعزيزاً لحرصه على تشجيع مختلف فئات المجتمع على ممارسة الرياضة بشكل عام.