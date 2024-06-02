المدفع: نعتذر لجمهور الشارقة بسبب نتائج الفريق.. نعمل للعودة لمنصات التتويج

قال رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، علي سالم المدفع إنه يعتذر لجمهور الشارقة على نتائج هذا الموسم لفريق الشارقة كونه لم يوفق فيه، مشيرا إلى أنه يعتبر هذا الموسم بانه موسم للنسيان، مشددا على أن اخوانه في شركة كرة القدم بالنادي يعملون جاهدين لتعديل ما يمكن وتجهيز الفريق للموسم القادم ليعود للمنافسة على منصات التتويج.

وأضاف المدفع على صفحته الرسمية عبر منصة " إكس" اعزائي جمهور الشارقة الكبير نعتذر لكم عن نتائج هذا الموسم ونعتبره موسم للنسيان، لم يوفق فيه الفريق وكنا نطمح بالمحافظة على ما حققناه الموسم الماضي وأكثر لكن قدر الله وما شاء فعل".

يذكر أن الشارقة احتل المركز الرابع في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين برصيد 42 نقطة.

وتابع "هذه نتائج نتيجة لعدة اسباب ولن اشير الى شخص أو مجموعة فالجميع بالمنظومة يتحمل هذه النتائج في قطاع كرة القدم خاصة وفق الطموح العالي الذي تحقق الموسم الماضي".

وأضاف المدفع: "اخواني بالشركة حاليا يعملون جاهدين لتعديل ما يمكن وتجهيز الفريق للموسم القادم ليعود للمنافسة والصعود على منصات التتويج".

وأشار إلى أن الانجازات مستمرة على صعيد الألعاب الجماعية والفردية فيجب عدم هضم حقهم بنتائجهم وانجازاتهم الكبيرة التي تحققت هذا الموسم".

وقال المدفع: "اود أن اوضح هناك بعض المعلومات يطالب بها الجمهور يصعب توضيحها لأسباب قد تكون سريه أو اجراءات داخليه أو رأي فني أو رأي طبي والقرار يتخذ بمشاركة المعنيين للصالح العام حيث لا يمكن نشر كل المواضيع مثل الاعتراض على بعض القرارات لدى اللجان المختلفة سوى برابطة المحترفين او اتحاد الكرة فتوجد لوائح وبروتوكولات رسميه تحكم هذا العمل".

وأكمل "نعلم بالتحديات وما هو مطلوب عمله وتم اعداد ملف كامل من مجلس الادارة الحالي للمجلس القادم وسيلقى كل الدعم من الجميع".