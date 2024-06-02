الوصل يهيمن على جوائز «الأفضل في مايو»

أعلنت رابطة المحترفين عن الفائزين بجوائز الأفضل في شهر مايو الماضي، لفئات أفضل لاعب ومدرب وحارس مرمى على الترتيب.

وسيطر فريق الوصل على جوائز الأفضل عن شهر مايو الماضي، بعد حسم لقب دوري أدنوك للمحترفين الموسم الجاري 2023-2024، إذ فاز بجائزة أفضل لاعب نجم «الإمبراطور» فابيو دي ليما، متفوقاً على الرباعي نيكسنيس كيبانو (الجزيرة)، إيغور جيسوس (شباب الأهلي)، نيكولاس خيمينيز (الوصل)، وليد أزارو (عجمان). وحصل المدير الفني للوصل الصربي ميلوش ميلوييفيتش على جائزة أفضل مدرب، وتفوق على دانيال إيسايلا (عجمان)، وبينيتو كاربوني (الإمارات).

ونال الوصلاوي خالد السناني جائزة أفضل حارس، متفوقاً على محمد الحوسني (عجمان)، وفهد الظنحاني (بني ياس).