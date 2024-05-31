الإمارات تستضيف بطولة آسيا لمصارعة الذراعين

منحت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي لمصارعة الذراعين، الإمارات حق تنظيم بطولة آسيا لمصارعة الذراعين للعام 2025، وذلك للمرة الثانية بعد البطولة الأولى التي أُقيمت عام 2023 في عجمان.

وكشف الأمين العام لاتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، محمد عبدالرحيم المري، أن تصويت الجمعية العمومية كان بالإجماع، تقديراً للجهود الإماراتية في استضافة البطولات الدولية، مبيناً أن موعد إقامة البطولة المقبلة سيكون خلال سبتمبر أو أكتوبر من عام 2025، وحسب أجندة البطولات التي سيتم اعتمادها لاحقاً.