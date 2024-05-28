القرعة تحدد مسار العين في بطولة "فيفا انتركونتيننتال 2024"

بعد فوز نادي العين بلقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم لموسم 2023 -2024، تأهل تلقائيا للمشاركة في بطولة كأس "فيفا -إنتركونتيننتال"2024، التي تضم الأندية أبطال القارات "كأس القارات"، وهي البطولة البديلة لكأس العالم للأندية بشكلها السابق، علاوة على المشاركة في بطولة العالم للأندية بشكلها الجديد بمشاركة 32 فريقا والتي تستضيفها الولايات المتحدة عام 2025.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة "كأس إنتركونتيننتال" في ديسمبر من العام الجاري.

ووفق ما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم ، تتكون المرحلة الأولى للبطولة من جولتين، في الجولة الأولى، يلعب وفق القرعة، "العين" الفائز بدوري أبطال آسيا أو "الأهلي المصري" الفائز بدوري أبطال أفريقيا على ملعبه، مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، مباراة واحدة، والفائز منها يلتقي مع الفريق الآخر الذي لم تصبه القرعة مباراة واحدة أيضا.

ويتأهل الفائز لملاقاة الفائز من مواجهتي بطل الكونكاكاف مع بطل كوبا ليبرتادوريس في مباراة واحدة.

ويجمع النهائي بين الفائز من المرحلة السابقة، مع بطل دوري أبطال أوروبا في مباراة واحدة على ملعب محايد.