«الإمارات للدرّاجات» يُتوّج بسباق «جيرو دا إيطاليا»

شهدت مدينة روما، أمس، تتويج دراج فريق الإمارات تادي بوجاتشار، بلقب سباق جيرو دا إيطاليا.

وكان الستار قد أسدل على المرحلة النهائية بعد مسار سباق شاق بطول 125 كيلومتراً في روما، بانتصار حققه تيم ميرليير من فريق سودال-كويكستيب، إثر انطلاقته فائقة السرعة، ولكن ظل التقدم والصدارة من نصيب بوجاتشار، بعد سيطرته على التصنيف العام، حيث أنهى السباق بفارق قدره تسع دقائق و56 ثانية، متقدماً على دانييل مارتينيز (من فريق بورا-هانسجروهي)، ومتقدماً كذلك على جيرينت توماس (إينيوس غريناديرز) بنحو 10 دقائق و24 ثانية. كما حصل بوجاتشار على القميص الأزرق لأفضل دراج على الطرق الصاعدة والدراج الفائز في ست مراحل.