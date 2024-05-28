«كواليس» ليلة تتويج العين بدوري الأبطال

شهدت المباراة النهائية من دوري أبطال آسيا لكرة القدم «كواليس» عدة في ليلة تتويج العين باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخه، على حساب يوكوهاما الياباني 6-3، في مجموع المباراتين، أبرزها إخفاء المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو التشكيلة الأساسية، وإلغاء جلسة التصوير المشتركة بين المدربين مع كأس البطولة.

وكانت اللجنة المنظمة للمباراة النهائية من جانب الاتحاد الآسيوي قد اضطرت إلى إلغاء جلسة التصوير المشتركة بين المدربين بجوار كأس البطولة، وهو العرف السائد في المباريات النهائية لدوري أبطال آسيا، إذ جاء ذلك بطلب من إدارة نادي العين، لتفادي تشتيت تركيز كريسبو، لما يجمع بينه ونظيره مدرب يوكوهاما الأسترالي هاري كيويل من تاريخ حافل، لاسيما أنهما التقيا في نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي أقيم في إسطنبول خلال فترة لعب الأول مع ميلان، والآخر في ليفربول.

إخفاء التشكيلة

اتبع مدرب فريق العين، هيرنان كريسبو، أسلوباً جعل جميع لاعبيه في كامل جاهزيتهم لمواجهة يوكوهاما، وهو الذي اعتاد المدربون أصحاب الخبرات اللجوء إليه في المباريات النهائية التي تحتاج إلى تركيز جميع اللاعبين، حيث أخفى المدرب التشكيلة حتى لحظة نزول اللاعبين إلى أرضية الملعب، فلم يعلموا بأمر مشاركتهم من عدمها.

وأمضى المهاجم الدولي التوغولي لابا كودجو ليلة المباراة وهو يبحث عن إجابة السؤال الأصعب الذي كان يشغل بال جميع لاعبي «الزعيم»، والمتعلق بالقائمة الأساسية التي ستبدأ النهائي، إذ حاول الهداف الحصول على الإجابة من المحيطين بالمدرب، لكنه اصطدم بعدم معرفتهم هم أيضاً بالتشكيلة.

الإداري و«المعالج»

اضطر إداري فريق العين، أحمد الشامسي، إلى النزول إلى أرضية الملعب لمساعدة طبيب الفريق في علاج اللاعبين المصابين، وذلك بسبب طرد المعالج فيبلي من قبل مراقب المباراة، بعد توزيعه المياه على الجماهير، وهو ما تحظره لوائح المسابقة، لتجنب استخدام عبوات الماء من جانب المشجعين مقذوفات قد تهدد سلامة اللاعبين.

الثانية فجراً

بينما أكمل لاعبو العين فرحة التتويج باللقب في مقر إقامة الفريق في فندق «ألوفت»، إلا أن اللاعب يحيى نادر اضطر إلى البقاء في استاد هزاع بن زايد حتى بعد الثانية فجراً، لاستكمال إجراءات تقديم عينة المنشطات الروتينية، إذ وفقاً للوائح، فإن اللاعب يجب أن يكون تحت مراقبة لجنة فحص المنشطات، ما تسبب في غيابه عن إكمال الاحتفالات مع زملائه.