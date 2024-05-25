الفجيرة للفنون القتالية يفوز بدرع التفوق العام للسباحة

توج فريق سباحة نادي الفجيرة للفنون القتالية بدرع التفوق العام للألعاب المائية للموسم 2023-2024 بحصوله على المركز الأول بالترتيب العام من أصل 13 نادياً تنافسوا على مدار الموسم وبمجموع 4770 نقطة، ليضاف إلى رصيد الدروع الأخرى التي حققها النادي في الرياضات المختلفة.

وجاء نادي أبوظبي في المركز الثاني برصيد 3410 نقطة ثم نادي الحمرية برصيد 3180 نقطة في المركز الثالث والوصل رابعاً برصيد 2960 نقطة، وجاء ذلك في البطولة التي أقيمت في مجمع حمدان الرياضي في دبي وشهدت حضور عضو لجنة تسيير الأعمال محمد بوشهاب الذي قام بتسليم درع التفوق العام لنادي الفجيرة.