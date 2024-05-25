العين "عريس آسيا"

أحرز العين لقب دوري أبطال آسيا لكرة القدم، على حساب يوكوهاما مارينوس الياباني، بعد فوزه على يوكوهاما الياباني 5-1 اليوم السبت على استاد هزاع بن زايد، ليرد على خسارته في الذهاب 1-2.

وحفلت المواجهة بأحداث وتفاصيل مُثيرة، بدأها العين بأفضل صورة ممكن، حينما تمكن سفيان رحيمي من وضع العين في المقدمة بهدف "خيالي" من صناعة يحيى نادر، الذي مرر كرة بـ"الكعب"، ليضعها المهاجم المغربي بسهولة داخل الشباك "8".

وبعد فترة من السيطرة كانت لمصلحة الفريق الياباني، عاد سفيان رحيمي للظهور الإيجابي من جديد فتحصل على ضربة جزاء احتسبها الحكم الأوزبكي إيلغيز تانتاشيف بعد العودة لتقنية الفار، لينفذها الباراغواي، كاكو، بنجاح على يسار الحارس"33".

ولكن المدافع كوامي، أفسد على العين فرحته بهدفي التقدم، فمنح مهاجم يوكوهاما، البرازيلي يان تمريرة على طبق من ذهب سجل منها هدف تقليص الفارق "40".

وعاد الحظ ليبتسم للزعيم قبل أن يخرج لغرفة خلع الملابس، بتعرض حارس مرمى يوكوهاما، ويليام بوب، للطرد بشكل مباشر لعرقلته سفيان رحيمي وهو منفردا بالمرمى "45+10"، ليتحصل على ضربة ثابتة من على مشارف الصندوق، سُددت فوق العارضة.

ومنحت الزيادة العددية الأفضلية الهجومية للعين في الشوط الثاني فضغط بشكل واضح سعيا خصوصا من على الأطراف لضرب دفاع يوكوهاما المُتكتل، وتدخلت العارضة وحرمت العين من هدف مُحقق من كرة حاول المدافع الياباني، هاتاناكا، ابعادها من أمام سفيان رحيمي لترتد دون أن تجد المُتابع "58".

وحضر سفيان رحيمي من جديد في الموعد، بتسجيله الهدف الثالث من مجهود فردي مميز بعدما راوغ أحد المدافعين وسدد من زاوية صعبة خدعت الحارس البديل، شينوسكي هاتاناكا، وسكنت على يساره"67".

ورفع المهاجم المغربي، غلته من الأهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للهدف 13 مُعادلا رقم مهاجم السد القطري بُغداد بو نجاح والحائز على جائزة هداف البطولة عام 2018، بعدما سجل نفس رصيد أهداف "رحيمي".

وأنهى البديل لابا كودجو الأمور لمصلحة العين بتسجيله الهدف الرابع من كرة مرت من تحت أقدام ليضع بصمته في شباك بطل اليابان "90+1"، وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الشخصي الثاني له والخامس لفريقه من متابعة لتسديدة بالاسيوس وسط فرحة عارمة من الجماهير الإماراتية "90+5"