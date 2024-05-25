رحيمي: العين أقصى أعتى فرق آسيا

أكد مهاجم فريق العين الدولي المغربي سفيان رحيمي، أن «الزعيم» بلغ نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم عن جدارة واستحقاق، بفضل ما قدمه من أداء وإقصاء أعتى الفرق في منطقة غرب القارة على غرار النصر والهلال السعوديين، معرباً عن أمنياته أن يكون لقب النسخة الحالية من نصيبهم في مواجهة الحسم أمام يوكوهاما الياباني، اليوم، على استاد هزاع بن زايد.

وقال لموقع الاتحاد الدولي (فيفا): «العين لم يحالفه الحظ في نهائي نسخة 2016، رغم أن جيل اللاعبين في ذلك الوقت كان يستحق الفوز بالبطولة، ولا أعتقد أن هناك ضغوطاً إضافية علينا حالياً، وأرى أن ما حققناه في طريقنا للنهائي يُعد من أفضل سِجلاتنا على الإطلاق، أشكر زملائي لأننا قارعنا فرقاً كبيرة وأخرجناها.. نحن في النهائي عن جدارة واستحقاق، نحن نستحق ذلك.. نتمنّى أن يكون اللقب من نصيبنا في نهاية المطاف».

وأضاف رحيمي: «كلمة السر تكمن في المجموعة بأكملها، كنا متحدين ومتماسكين.. إذا أردت الحصول على نتيجة جيدة في أي مباراة، فيمكنك ذلك، من خلال التحلي بالروح والعزيمة والإصرار».

وأكمل: «إذا نظرت إلى بعض المباريات من بعيد، فسوف تتوقع إقصاء العين، لكننا حققنا ما كانوا يقولون عنه إنه مستحيل بفضل عزيمتنا وإصرارنا.. قدمنا بطولة آسيوية تاريخية، ونستحق أن تكون من نصيبنا في النهاية، لأنك لو نظرت إلى المسار نحو النهائي، ستعرف أنه لم يأتِ بالحظ، وإنما بالعمل».

وأكمل: «عندما تواجه لاعب مثل كريستيانو رونالدو، فإن هذا الأمر يُشكّل حافزاً إضافياً بالنسبة لك، لأنه من اللاعبين الكبار في العالم، لكن على أرضية الميدان الأمر مختلف، حيث إن مباراة كرة القدم تُلعب بـ11 لاعباً ضد 11 آخرين.. مواجهة رونالدو والرغبة في الفوز عليه كانتا حافزاً بالفعل، وكما قلت، كلمة السر تكمن في المجموعة المتماسكة التي جعلتنا نذهب بعيداً في البطولة».

وحول رأيه في أفكار مدرب الفريق كريسبو وما إذا كانت مسيرته كلاعب كبير ساعدتهم، قال: «كريسبو يقدّم لنا بعض النصائح في غرفة خلع الملابس، وهي ما تجعلك تبرز بشكلٍ أفضل، خصوصاً بالنسبة لنا كمهاجمين.. تعلمنا الكثير منه، ودائماً ما يحفزنا في غرفة خلع الملابس، لاسيما وأنه من أميركا اللاتينية، وأنت تعرف أن لديهم طقوساً معينة ويتمتعون بروح قتالية، رغم أنه يبدو هادئاً أثناء جلوسه على دكة البدلاء، لكن عندما يدخل غرفة خلع الملابس يُظهر الحماس والروح».

• النجم المغربي: كريسبو يقدّم لنا بعض النصائح في غرفة خلع الملابس، وهي ما تجعلك تبرز بشكل أفضل.