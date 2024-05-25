ختام البطولة الدولية للمدارس في دبي بمشاركة 400 لاعب

اختتمت منافسات البطولة الدولية للمدارس في دبي، التي نظمتها أكاديمية جام في دبي، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في ملاعب مختلفة، بمشاركة أكثر من 400 لاعب ولاعبة، مثلوا مدارس من الإمارات ولبنان والعراق، وتنافسوا في بطولات كرة القدم وكرة السلة والسباحة. وفاز فريق مدرسة إنترناشونال كولديج لبنان عين عار بالمركز الأول لمسابقة كرة القدم، وتوج اللاعب مالك أبوزهر من مدرسة إنترناشونال كولديج لبنان 7 بلقب أفضل لاعب في البطولة.

وفي منافسات الفتيات، فاز فريق ريدز بالمركز الأول، وتوجت اللاعبة هلا حميدان من فريق ريدز بجائزة أفضل لاعبة.

وفي كرة السلة للبنين، فاز فريق مدرسة الشويفات الدولية أربيل العراق بالمركز الأول، وحصل لاعبها حسين برزجي على لقب أفضل لاعب، أما في بطولة الفتيات، فقد فاز فريق مدرسة إنترناشونال كولديج لبنان رأس بيروت بالمركز الأول، وتوجت لاعبتها لولوة سعود بلقب أفضل لاعبة.

وفي بطولة السباحة للفتيات 50 متر فراشة، فازت لانا الريس من المدرسة الفرنسية الدولية بالمركز الأول، وحصد سامي الفاس من المدرسة الفرنسية الدولية لقب الذكور.

وفي سباحة الظهر للفتيات، فازت منتسبات مدرسة إنترناشونال كولديج لبنان بالمراكز الأولى، وفي منافسات البنين فاز سامي الفاس من المدرسة الفرنسية الدولية بلقب الذكور.