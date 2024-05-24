مباراة عجمان والشارقة تشهد تسجيل رقم تاريخي

دخلت مواجهة عجمان وضيفه الشارقة اليوم في الجولة 25 من دوري أدنوك للمحترفين، والتي انتهت بالتعادل 2-2، تاريخ دوري المحترفين من الباب الواسع، بعدما أصبحت أول مباراة في تاريخ المسابقة تشهد تسجيل هدفين في أقل من دقيقتين. وسجل عصام فائز هدف عجمان الأول بعد 17 ثانية، ليكون أسرع هدف لعجمان في الدوري، والثالث في تاريخ المسابقة، بعد هدف خليفة عبدالله لاعب الوصل السابق، والبرازيلي أديلسون بقميص فريق الشباب (سابقا).

وتلقى عصام فائز، كرة من زميله وليد أزارو، ليُسدد من مكان صعب على يمين حارس الشارقة عادل الحوسني. لكن بعد مرور دقيقة و29 ثانية تمكن الشارقة من إدراك التعادل بعد مجهود فني مميز للظهير الأيمن خالد الظنحاني، لتصل الكرة إلى ماجد راشد والذي سددها بنجاح داخل المرمى.

واستمر التعادل قائما بين الفريقين حتى الدقيقة 67، حيث سجل لوان بيريرا هدف التقدم للشارقة من تسديدة مباغتة. وقبل دقيقتين فقط من النهاية نجح البديل روكي مارسيانو من تسجيل التعادل لعجمان بضربة رأس.

وفي لقاء تحسين المراكز بين حتا وضيفه الجزيرة حضر التعادل أيضا بنتيجة 1-1. وكان التقدم من نصيب أصحاب الأرض بفضل الهدف الذي سجله غابريل دي سوزا بعد فاصل من التمريرات الناجحة في الدقيقة 24. وبعدها تمكن الجزيرة من إدراك التعادل من ضربة جزاء نفذها بنجاح برونو دي اوليفيرا في الدقيقة 84.