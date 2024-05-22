«أبيض الناشئين» يخوض مباراتين وديتين أمام منتخب طاجيكستان

يخوض المنتخب الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة، مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب طاجيكستان ضمن برنامج إعداده الداخلي بدبي، ويلتقي المنتخبان في الودية الأولى اليوم الأربعاء على ملعب ذياب عوانة في مقر اتحاد الكرة بدبي، فيما تُقام المباراة الثانية يوم السبت المقبل على ملعب حميد الطاير في نادي النصر.

وضمت قائمة أبيض الناشئين في هذا المعسكر 25 لاعباً، هم: هود المنهالي، فلاح الزعابي (الجزيرة)، عبدالله يعقوب، فيصل البريكي، سعد المهري (الوحدة)، هزاع بن عقل (العين)، فهد خليل، سهيل النوبي، مايد عادل، محمد جمال (النصر)، سالم ياقوت، محمد ناصر، إبراهيم الجسمي (الوصل)، محمد بطي، محمد البلوشي، محمد مشموم، علي الجسمي (شباب الأهلي)، ثاني جاسم، عبيد عمران، عمير الريسي، حميد السويدي، بطي حمد، عبدالله مناد، سلطان المهيري (الشارقة)، محمد الخياط (سيتي اف سي).

وكان المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عاماً قد حقق الميدالية الذهبية لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الخليجية الأولى «الإمارات 2024»، التي أُقيمت في العاصمة أبوظبي في شهر أبريل الماضي، بمشاركة منتخبات عُمان والبحرين والكويت.