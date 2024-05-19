200 لاعب يشاركون في بطولة دبي المفتوحة للشطرنج

تنطلق السبت المقبل النسخة الرابعة والعشرين من بطولة دبي المفتوحة للشطرنج، والتي ينظمها نادي دبي للشطرنج والثقافة، وتشهد مشاركة 200 لاعب ولاعبة من 28 دولة، من بينهم أكثر 80 لاعبا ولاعبة من حملة الألقاب الدولية، وتبلغ جائزة البطولة الإجمالية 52 ألف دولار وتستمر البطولة حتى يوم 2 يونيو القادم.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر النادي بمنطقة الممزر، كشفت اللجنة المنظمة للبطولة تفاصيل الحدث بحضور نجيب محمد صالح نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي للشطرنج والثقافة، وعثمان موسى عبدالله مدير البطولة، ومحمد الحسيني المدير التنفيذي للنادي.

وأكد نجيب محمد صالح أن بطولة دبي المفتوحة للشطرنج تعد من أكبر وأشهر البطولات الدولية ذات السمعة المتميزة، والتي كانت محطة هامة في مسيرة العديد من الأسماء الكبيرة في عالم الشطرنج كالبطل العالمي ماغنوس كارلسون، معربًا عن ثقته في محافظة هذه البطولة على مكانتها في خريطة الشطرنج العالمي من خلال الجهود المبذولة في تطويرها سنويًا.

وعلى الجانب الفني، أعرب عثمان موسى مدير البطولة عن استمرار البطولة في هذا العام بنظام الفئتان (A) و (B) بعد نجاح التجربة في العام الماضي. مؤكدًا أن تصنيف الفئتان جاء بناءً على التصنيف العالمي للاعبين المشاركين. فالمشاركة في الفئة (A) تعني تصنيفًا دوليًا يتخطى ال2300، بينما في الفئة (B) تم اعتمادها لمن هم دون ال2300 وبما يتخطى 1600 في التصنيف الدولي.

ويحضر في أعلى قائمة البطولة الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني تيمور رجابوف (2729)، يليه الهندي الأستاذ الدولي الكبير رانك سادهواني (2654)، أما أعلى مصنفة الأستاذة الدولية الكبيرة الصينية لو مايويا (2437). فيما يحضر اللاعب الإماراتي واستاذ الاتحاد الدولي سعيد اسحاق (2291) على رأس قائمة اللاعبين الإماراتيين المشاركين في هذا الحدث.

وأعربت اللجنة المنظمة عن إقامة البطولة بالنظام السويسري من 9 جولات، وأن زمن المباراة، عبارة عن 90 دقيقة مع إضافة 30 ثانية عن كل نقلة. هذا ويحضر الجانب الإماراتي في تحكيم البطولة برئاسة مهدي عبدالرحيم، والذي أكد تدعيم البطولة بحكام إماراتيين شباب لاكتساب الخبرة، وصقل مهاراتهم من خلال الاحتكاك بذوي التجربة.

وأكدّت اللجنة المنظمة أن المباريات تنطلق يومياً في تمام الساعة الخامسة مساءً، معربةً عن سعيٍّ حثيث لاستمرار تألق البطولة والتي تلعب في نسختها الرابعة والعشرين بعد انطلاقتها الأولى في عام 1999.