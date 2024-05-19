تغير في أسعار تذاكر نهائي أبطال آسيا بين العين ويوكوهاما

كشف مصدر مطلع لـ"الإمارات اليوم" أن تذاكر نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بين العين وضيفه يوكوهاما الياباني المقررة يوم السبت 25 مايو على استاد هزاع بن زايد ستشهد تغيرات في السعر بعكس المباريات السابقة.

وكانت تذاكر مباراة الدور نصف النهائي التي جمعت بين "الزعيم" والهلال السعودي تبدأ من 20 درهما كأقل قيمة تذكرة وهي للمقاعد خلف المرمى، لكن الحال سيكون مختلفاً في المباراة النهائية.

وسيتم طرح التذاكر اليوم الأحد عبر موقع "بلاتينيوم ليست" الالكتروني مع إعطاء الأولوية للجماهير التي ظلت ترافق "الزعيم" في مبارياته الخارجية في البطولة الآسيوية

ويحتاج "الزعيم" للانتصار بهدفين نظيفين فقط للتويج باللقب القاري، بينما في حال انتهاء الوقت الأصلي بتقدمه بهدف نظيف فسيخوض الطرفين شوطين إضافيين.