«مجمع زايد» يستضيف فعاليات اليوم العالمي للريشة الطائرة

أعلن اتحاد الإمارات للريشة الطائرة تنظيم فعاليات رياضية في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، في الخامس من يوليو المقبل، تزامناً مع اليوم العالمي للريشة الطائرة.

تتضمن الفعاليات تنظيم بطولة محلية لفئات المجتمع المختلفة من المواطنين والمقيمين، وفعاليات أخرى مصاحبة تواكب أهمية المناسبة.

من جهة أخرى، تشهد الأجندة المقررة للاتحاد نهائيات الألعاب المدرسية، اليوم، في إكسبو دبي، ودوري الرياضة الموحدة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض يومي 21 و22 مايو الجاري، وبطولة مؤسسة الإمارات للتعليم للريشة الطائرة «النهائيات الوطنية» على صالة المزهر في دبي في 22 مايو، تعقبها بطولة الدولة للعموم وتحت 17 سنة يوم 25 مايو بدبي. من جهتها، أشادت رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة نورة الجسمي، بدور اللجنة الأولمبية الوطنية في كل البرامج التطويرية، والتعاون مع الهيئة العامة للرياضة في تنظيم فعاليات اليوم العالمي للريشة الطائرة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.