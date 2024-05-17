123 سفينة تخوض اليوم تحدي «القفال 33»

ينطلق اليوم سباق «القفال» للمسافات الطويلة المخصص للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، الذي يقام برعاية كريمة من سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وتشارك في السباق 123 سفينة تخوض التحدي من أجل اللقب الكبير. وينظم الحدث نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وينطلق السباق في ساعات الصباح الباكر، حسب حالة البحر وسرعات واتجاه الرياح، وذلك من نقطة البداية قبالة جزيرة صير بونعير في عمق مياه الخليج العربي نحو جزيرة القمر، التي تمثل خط النهاية الأول ونقطة العبور الإجبارية للوصول إلى خط النهاية عند شواطئ دبي. ومن المنتظر أن تقطع السفن المشاركة مسافة بحرية تصل إلى 53 ميلاً بحرياً سعياً لمعانقة «ناموس» النسخة الـ33 من الحدث الأعرق والأقدم في السباقات البحرية التراثية. ويجتمع اليوم أكثر من 5000 شخص في عمق مياه الخليج العربي، من بينهم ما يصل إلى 3000 فرد من نواخذة وبحارة.

وأكملت اللجنة العليا المنظمة للسباق كل التجهيزات لإنجاح التظاهرة الكبيرة، حيث ظلت طوال الفترة الماضية تعمل من أجل إقامة الحدث في موعد يناسب قيمة السباق حسب ظروف ومعطيات حالة البحر وسرعات الرياح المتوقعة، التي تُعدّ الأنسب لإنجاح السباق في ظل المتغيّرات والتقلبات الجوية.

وقررت اللجنة العليا المنظمة - وتواصلاً مع خططها لرفع مستوى المنافسة - تخصيص جوائز مالية للأبطال، وثلاث سيارات (موديل 2024) لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إذ يحصل الأول على سيارة «يوكون دينالي» من (جنرال موتورز)، والثاني على «شفروليه تاهو»، والثالث على «جي إم سي - سييرا». وسيكون الشاطئ المفتوح بمنطقة أم سقيم في جميرا مقراً لاحتضان قرية «القفال»، التي ستحتضن مراسم تتويج الفائزين.

يذكر أن القرية تضم أيضاً استوديو السباق الخاص بمؤسسة دبي للإعلام، الذي يرافق الحدث بتغطية خاصة عبر قنوات دبي الرياضية، فضلاً عن مشاركة القيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، وعدد من الجهات.

مسافة السباق

- صير بونعير - جزيرة القمر: 26 ميلاً بحرياً.

- جزيرة القمر - برج العرب: 27 ميلاً بحرياً.

- إجمالي المسافة: 53 ميلاً بحرياً.