«الصقور» وإنييستا.. صفقة تسويقية ومردود فني متواضع

واصل فريق الإمارات سلسلة نتائجه السلبية في الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك بعد أن تلقى خسارة جديدة في الجولة الـ23 الماضية، من فريق شباب الأهلي بنتيجة 2-3، ليقترب أكثر من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى لأندية «الهواة». وكانت طموحات الفريق كبيرة جداً في بداية الموسم، حين تم التعاقد مع أبرز صفقة كروية في الموسم، حيث ضم النجم الإسباني الشهير أندرياس إنييستا، لكن اللاعب الذي اعتبر صفقة تسويقية ناجحة بالنسبة للنادي، خصوصاً في ظل شهرة إنييستا عالمياً، حيث لم يسوّق للنادي فحسب، بل كذلك لدوري المحترفين، لكنه في الوقت نفسه لم يقدم الإضافة الفنية المطلوبة للفريق، والتي كان يمكن أن تجنبه خطر الهبوط إلى الهواة.

ويحتل «الصقور» المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة، وبفارق سبع نقاط عن صاحب المركز الـ12 خورفكان، وقبل نهاية الموسم بخمس مباريات بالنسبة لفريق الإمارات، إذ يملك مباراة مؤجلة. وظل اسم نادي الإمارات متداولاً على نطاق واسع منذ الصيف الماضي في مختلف وسائل الإعلام العالمية، بينها الإسبانية، على غرار صحيفة «ماركا» التي تتابع أخبار إنييستا باستمرار.

لكن في أرضية الملعب، لم يقدم اللاعب الذي احتفل بعامه الـ40 في 11 مايو الجاري، الكثير للفريق، إذ شارك هذا الموسم في 18 مباراة في كل المسابقات، منها 16 في بطولة الدوري، ونجح خلالها في إحراز أربعة أهداف، منها ثلاث ضربات جزاء.

وعلى الرغم من تقدمه في السن، فإن اللاعب لايزال يستمتع بكرة القدم بشكلٍ واضح، وهو مصمم على الاستمرار في اللعب لأطول فترة ممكنة، على الرغم من أن ساقيه لم تعودا تملكان القوة والسرعة نفسيهما، كما كانتا سابقاً، وهو ما أشار إليه أيضاً تقرير من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» احتفاء بعيد ميلاد نجم الكرة العالمي.

وكان إنييستا قد صنع نجوميته مع فريقه السابق برشلونة ومنتخب بلاده إسبانيا، حيث كان أبرز إنجازاته، الفوز بلقب الدوري الإسباني تسع مرات وأربعة كؤوس في دوري أبطال أوروبا، وكذلك بطولتي كأس أمم أوروبا 2008 و2012، وكذلك اللقب الأهم والتاريخي، مونديال جنوب إفريقيا 2010، والذي حفر إنييستا اسمه فيه كونه صاحب هدف الفوز الوحيد على هولندا في النهائي.

وأكد من جانبه، قائد المنتخب الوطني وفريق النصر السابق عبدالرحمن محمد، أن «صفقة النجم العالمي إنييستا جاءت تسويقية بالدرجة الأولى للدوري ولفريق الإمارات، إذ لم يستفد منها الفريق فنياً، وهو ما توضحه وضعية (الصقور) في المركز قبل الأخير للدوري، حيث يصارع من أجل البقاء».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لم نلاحظ أي تغيير فني على الفريق بوجود إنييستا، إذ لم يقدم الإضافة المطلوبة في منافسات الدوري، نعم ذلك قد يتوقف على الأدوات الموجودة مع اللاعب في الفريق، وقد يعطي أكثر لو وجد مع فريق يملك قوة تنافسية أكبر، هذا إضافة إلى الإصابة التي أبعدت اللاعب عن عدد من المباريات، لكن النتيجة على المستوى الفني أن اللاعب لم يقدم الكثير».

أرقام إنييستا في الدوري:

الأهداف: 4.

صناعة أهداف: 1.

تمريرات مؤثرة: 27.

تسديدات: 20.

مراوغات: 52.

مباريات: 16.

دقائق اللعب: 1365.

• فريق الإمارات في المركز قبل الأخير للدوري بـ14 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن خورفكان صاحب المركز الـ12.

• على الرغم من تقدمه في السن، لكن اللاعب لايزال يستمتع بكرة القدم.